SLO RBK: Vegard Forren klapper og takker publikum etter Moldes 3–0-seier over Rosenborg på Aker Stadion i april. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Forren innrømmer frustrasjon: – Jeg skal spille fast i Eliteserien

MOLDE (VG) Vegard Forren (31) fleiper med at han må banke på døren til trener Erling Moe (49) før søndagens storoppgjør mot Rosenborg.

Nå nettopp







Molde-stopperen legger ikke skjul på at han synes det har blitt for lite spilletid denne sesongen.

– Det er en litt ny situasjon for min del, og det er noe jeg må takle. I Eliteserien skal jeg spille fast i mitt hode, og jeg føler at jeg har såpass mye å bidra med. Det er frustrerende, sier Forren til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Men man skal ikke ta noe fra dem som har spilt heller. Vi er tre gode stoppere, understreker han.

– Blir sutrete

Martin Bjørnbak har startet 22 eliteseriekamper i Molde-forsvaret i år, Ruben Gabrielsen har 20 kamper, mens Forren bare har startet 14 av 25 kamper. Vegard Forren føler at han er i sin beste «midtstopperalder», og med 33 A-landslagskamper bak seg blir det feil å spille en birolle i den norske ligaen.

les også Molde-sjefen provosert av Bjørnebye: – Besserwisser-tendenser

– Jeg tror jeg er den som er verst å ha med å gjøre når jeg ikke er på laget. Jeg blir ganske sutrete. Men det er ikke for å være idiot. Det er verre om jeg ikke hadde brydd meg, beskriver han.

31-åringen, som har to år igjen av Molde-kontrakten, er bestemt på at et klubbskifte ikke er tema.

– Men jeg kommer til å være ganske klar på at hvis det fortsetter sånn, så er det ikke en optimal situasjon. Jeg er ikke i den alderen og på det nivået at jeg føler at jeg skal være en rulleringsspiller. Det er ikke jeg tilfreds med, sier han.

Få med deg siste episode av Foppall:

Molde-trener Erling Moe ordlegger seg på følgende måte: «Det er utfordrende på en positiv måte å ha en sånn tropp (med mye kvalitet)».

– Det livet spillerne lever er preget av to ting: Gleder og skuffelser. Det er aldri noe midt imellom. Vi prøver å være så ærlige som mulig når vi gir tilbakemeldinger, så han (Forren) vet hvor han står, og hvorfor det blir sånn, sier Moe.

– Er det noen som ikke håndterer det, så må vi ta oss en skikkelig prat. Det er en utfordring, helt klart, men som jeg sier: Det er en positivt ting, og en ting som er med å bringe oss fremover, tillegger han.

les også Kippe legger opp: – En superlegende

Forren smiler litt lurt når han sier at han må banke på døren til treneren før RBK-matchen.

– Som trønder er det ett lag du vil slå. Enkelt og greit. Vi har det beste utgangspunktet vi kan få, og vi er gode nok til å få med oss både ett og tre poeng, sier han.

PS! Kampen ser du på TV Norge 20.00 på søndag.

Publisert: 25.10.19 kl. 17:32







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om