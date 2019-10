Foto: Tor Erik Schrøder

Start knuste Jerv i sørlandsderbyet – legger press på Sandefjord

(Jerv - Start 1–7) Det ble stygt for vertene i Grimstad da Start kom på besøk. Gjestene ga seg ikke før de hadde banket syv baller i nettet.

Damion Lowe åpnet ballet etter tre minutter, før to raske scoringer av Martin Ramsland og Aron Sigurdarson sørget for at Start gikk til pause med en 3–0-ledelse.

Henrik Robstad økte til 4–0 etter 80 minutter.

Jerv trodde nok at de skulle klare å pynte på resultatet da innbytter Michael Baidoo reduserte etter 83 minutter, men nærmest umiddelbart etterpå økte Eirik Wichne til 5–1 i møtet med firlingbroren Torje Wichne og co.

På tampen av oppgjøret sørget Mathias Bringaker og Kevin Kabran for at det endte hele 7–1 til Start.

– Det er selvfølgelig over all forventning. Jeg vil si takk til supporterne som satte standarden med en gang, da ble det lettere å følge opp og gjøre en god kamp. Uten å høres cocky ut så burde det kanskje vært mer, sier Start-trener Joey Hardarson ifølge Eurosport.

– Når de har tidvis én mann inne i 16-meteren og vi er fire på første stolpe og de likevel klarer å lirke den forbi så er det flaut. I dag må vi bare legge oss langflate, å si at Start er 100 ganger bedre enn oss, sa Sandstø til samme kanal.

Start er nummer to i OBOS-ligaen bak Aalesund. Lørdagens seier betyr at det nå er to poeng foran Sandefjord, som har spiller søndag og dermed har én kamp til gode.

Fire kamper gjenstår for Start, mens Sandefjord altså har igjen fem kamper.

Aalesund trenger på sin side kun fire poeng på de siste fem kampene for å være sikret opprykk til Eliteserien.

