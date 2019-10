FORVENTNINGSFULLE: Kyrre Kristiansen, datteren Vilde, sønnen Jakob og kona Elin smilte spent før kampen. Smilene forsvant ganske fort. Foto: PRIVAT

Tok med familien til England for å se favorittlaget: – Det kunne ikke blitt verre

Kyrre Kristiansen (40) skulle endelig vise familien hvorfor han er så glad i Southampton. Det gikk ikke helt etter planen.

– Denne turen var min 40-årsfeiring, og det kunne ikke blitt verre, sier Kristiansen til VG etter det regionavisen Southern Daily Echo omtalte som «en av de mørkeste dagene i den lange historien til en stor fotballklubb».

Familien så Southampton tape 0–9 for Leicester på St. Mary’s, den styggeste smellen på hjemmebane noensinne for den 133 år gamle klubben. Tre ganger hadde laget røket 0–8, i 1913, 1936 og 1971, alle på den gamle hjemmebanen The Dell.

GRUSOM KVELD: Nathan Redmond fortviler etter enda en Leicester-scoring. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Kyrre Kristiansen har fulgt Southampton siden midt på 90-tallet. Han har aldri ønsket å holde med de samme lagene som «folk flest», som Manchester United eller Liverpool. Kultfiguren Matthew Le Tissier var helten som gjorde at han landet på Southampton.

Nå skulle skulle kona Elin (39) og barna Vilde (10) og Jakob (7) for første gang få oppleve fascinasjonen far i huset har for en fotballklubb på den engelske sørkysten.

– De har lurt veldig på hva det her har vært for noe i mange år. Blir det seier, er far i ekstase. Taper Southampton, er ikke far helt den samme. Nå skulle jeg vise familien min hva det handler om, sier han, uten å le, når han vet hva de endte opp med å få se.

– Dette ble en skikkelig karamell, sier Bærum-mannen.

«En forferdelig opplevelse på stadion i går. Forferdelig!» skrev han på Facebook-siden til den norske supporterklubben.

MED PAPPA PÅ TUR: Jakob på syv år skulle få se hvorfor pappa Kyrre liker Southampton, men fikk vel ikke det svaret han trodde. Foto: PRIVAT:

«Det blir sikkert en god historie om en stund, om da Kyrre tok med familien til Southampton for å la de se PL kamp for første gang. Håper alle klarer å glemme denne kampen fortest mulig, det er heldigvis 100 år til dette sannsynligvis kan skje igjen,» la han til.

Southampton har rykket ned flere ganger, og slitt på nivå tre, i den perioden Kristiansen har fulgt dem. Nå er laget under nedrykksstreken, men aldri har en supporterdag vært vondere enn fredag 25. oktober 2019.

– Det soleklart tyngste jeg har vært med på, slår han fast etter en kveld i vind, regn og baklengsmål.

– Klarte du å se det komiske i dette fra et fugleperspektiv, eller gjorde det bare vondt?

– I starten av kampen var det bare tungt. Vi fikk en spiller utvist etter ti minutter, og hver gang Leicester angrep ble det mål. Etter hvert ble det en blanding av en dyster film og og en trist komedie. Det var nesten slik at man pustet ut bare vi fikk ballen bort fra egen banehalvdel, sier mannen som så eldre damer gråte av fortvilelse rundt seg.

Barna spiller fotball i Lommedalen, men har ikke arvet Southampton-interessen.

– De tror de holder med Tottenham, flirer han.

– Hvordan reagerte de på det de opplevde?

– Sønnen min var mest opptatt av at han skulle få ti pund for å holde seg våken hele kampen, mens jeg husker datteren min spurte på veien tilbake etter kampen: Var det her Premier League, pappa?

MÅTTE TILBAKE: Kyrre Kristiansen tok turen tilbake til St. Mary’s morgenen etter den brutale smellen. – Det var bare meg og måkene, sier han.

– Hjemmefansen imponerte i hvert fall. Det ble litt mer glissent etter hvert, men de mest hardbarkede sto og sang gjennom hele kampen, er den lille trøsten Kristiansen kan finne.

Han fikk ikke sove ett sekund natt til lørdag og måtte løpe en tur lørdag morgen, tilbake til St. Mary’s.

– Jeg måtte blåse ut litt damp, og kunne ikke forlate byen med en så dårlig følelse av stadion.

Deretter gikk turen til Titanic-museet.

Passende nok.

Publisert: 27.10.19 kl. 10:49