Rosenborgs sensur av Helland: Et forræderi mot klubbens verdier

Kanskje kan Rosenborg tåle en elendig sesong. Men et forræderi mot klubbens verdigrunnlag er ikke bare ukledelig. Det er ulevelig.

Dersom det skal være et fnugg av troverdighet om samsvar mellom liv og lære på Brakka, kan simpelthen ikke RBK-ledelsen la organisasjonssjef Trond Alstads sensur av Pål André Helland gå upåaktet den.

Det som skjedde er nemlig totalt på kant med det uttalte verdigrunnlaget i norsk fotballs flaggskip. Mannen bak skandalen er dessuten en helt sentral person i ledelsen.

Som et minimum må Trond Alstad få et grundig repetisjonskurs om verdigrunnlaget Rosenborg hevder å være tuftet på, med en tydelig beskjed om at verdier ikke akkurat er irrelevant i kommunikasjonen med verden utenfor.

Det er positivt at Tove Moe Dyrhaug nå beklager det inntrufne, men det blir interessant å se hvordan det følges opp videre for å unngå lignende skandaler fremover.

For dem som eventuelt ikke har fått med seg det smått utrolige opptrinnet, så kan vi ta en kjapp repetisjon av både det ene og det andre:

Rosenborgs nedfelte verdier er «åpenhet, samfunnsengasjement, folkelighet, humør og engasjement og godfoten».

Når du skal ha en jobb som innebærer «strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar», med medieansvar på oppgavelisten, bør oppfyllelse av disse stå rimelig sentralt i stillingsbeskrivelsen.

Det som skjedde etter tapet mot Sporting Lisboa, kunne vel knapt vært fjernere fra å gjøre nettopp dette.

Pål André Helland har over tid vært en bærebjelke for RBK, både på banen og som en av dem som virkelig kan by på seg selv også foran en mikrofon. Helland er og har vært en god ambassadør for klubben.

Det er ikke noe nytt at han har fått mindre tillit under Eirik Horneland. Dette har han fått spørsmål om mange ganger før, og med en sesong som blir verre og verre for en seiersvant gjeng, er det både relevant og påregnelig at temaet dukker opp igjen.

Etter at Ranheim-spiller Michael Karlsen i det offentlige rom hadde uttrykt manglende forståelse for at en lokal spiller som Helland ikke satses på, og at han «blør svart og hvitt», sier det seg selv at det er et logisk tema å få Rosenborg-innbytterens syn på.

Statskanalens utsendte stilte følgelig det helt relevante spørsmålet. Alle med et minimum av forståelse for roller og funksjoner i dagens mediebilde, vil ha forståelse for dette.

Hadde Helland fått sjansen til å svare, tyder all empiri på at han hadde håndtert spørsmålet helt fint, på en måte som hadde vært milevis unna noe Rosenborg hadde berettiget grunn til å reagere på.

Men vi kom altså ikke dit, fordi en RBK-topp tok på seg en selvutnevnt rolle som sensurinstans.

I 2019.

I en klubb som har tuftet imaget sitt på takhøyde og tilgjengelighet.

Dersom en eller annen misforstått tanke om «lojalitet» ligger bak organisasjonssjefens valg om å kneble ytringsfrihet, burde han snarest skaffe seg et stort speil.

For den som opptrer illojalt, er faktisk Rosenborg-lederen selv. Mot de verdiene denne klubben hevder å skulle stå for.

