RETT AV: Hadde Tom Henning Øvrebø dømt politikerne, hadde de fått marsjordre for å ikke gjøre nok for bydelen i Oslo han bor i. Foto: Hallgeir Vågenes

Tom Henning Øvrebø om fotballvolden: – Rødt kort til politikerne

MORTENSRUD (VG) Eksdommer og fotballpappa Tom Henning Øvrebø mener volden i Oslo-fotballen er et kjempeproblem. Men han tror løsningen på det ikke bare ligger idretten.

Det var i kjølvannet av VGs saker om vold og trusler i fotballen at den tidligere toppdommeren tok til tastaturet og skrev at han «ser med gru på utviklingen i breddefotballen i Oslo».

Sittende i høstsolen på tribunen til Klemetsrud IL, der hans barn spiller fotball, og Øvrebø selv bidrar som frivillig, utdyper han.

– Fotballbanen er blitt et fristed der man kan utføre alvorlige voldshandlinger uten at det får de konsekvensene de burde. De samme handlingene ville gitt deg trøbbel med politiet om de skjedde på T-banestasjonen noen hundre meter herfra i stedet for ute på denne banen, sier han og peker ut på kunstgressmatten foran ham.

Derfor er mannen som blant annet har to EM-kamper og en mye omtalt Champions League-semifinale på dommer CV-en hjertens enig i de som har tatt til orde for at Norges Fotballforbund bør anmelde de alvorlige volds- og trusselhendelsene de får inn.

Samtidig mener han at roten til problemet stikker langt dypere enn fotball.

– Økt klasseskille

Øvrebø, som har bodd på Mortensrud sørøst i Oslo i snart 20 år, forteller om at da han møtte opp på første foreldremøte til åttende klasse nå i høst, fikk de vite av skolen at kriminelle gjenger hadde prøvd å rekruttere enkelte av dem som nå skulle begynne på ungdomsskolen.

– Det er flere av de samme folka som bruker fotballbanen som et sted for å drive vold og trusler. Da er det ikke fotballen som er problemet, men det som skjer ellers i samfunnet, mener Øvrebø.

Har du opplevd vold i idretten? Kontakt VGs journalist.

Han peker på at disse utfordringene er selvforsterkende for lokalmiljøet: Ressurssterke familier flytter bort for å unngå problemene, mens utfordringene blir større for dem som er igjen.

– Det resulterer i et økt klasseskille. Det blir mer trøbbel på skolen fordi de flinkeste elevene forsvinner, arbeidsledigheten blir høyere og fattigdommen blir større enn i andre bydeler. Slik vokser problemene, sier eksdommeren som også er psykolog.

– I kronikken din snakker du om stort etnisk mangfold. Har det noe med problemene å gjøre?

– Det er klart at det gir noen ekstra utfordringer med stort mangfold. Men jeg er mer opptatt av at det eksisterer et klasseskille, og så er det sånn at folk med innvandrerbakgrunn ofte havner på feil side av det skillet.

FOTBALLPAPPA: Barna til Tom Henning Øvrebø spiller i Klemetsrud IL. Foto: Hallgeir Vågenes

– Må gjøre noe før det er for sent

Tendensen han mener å se med et økende klasseskille, opplever Øvrebø at ikke blir tatt på alvor av det offentlige.

– Jeg ville gitt rødt kort til politikerne. De må gjøre noe for denne bydelen før det er for sent. Det er bare preik, det blir jo ikke gjort noe! utbryter en tydelig engasjert Øvrebø.

Samtidig er han veldig opptatt å ikke skjære alle over én kam.

– De aller fleste som bor her er fine folk. Ungdommen her er samme, sunne ungdom som du finner andre steder. Det er bare et fåtall som ødelegger for resten, sier Øvrebø, mens fem ungdommer bruker høstferien på å trene opp skuddfoten ute på banen.

Publisert: 05.10.19 kl. 06:53







