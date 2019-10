OPTIMIST: Ole Gunnar Solskjær har ikke mistet troen på en ny storhetstid for Manchester United. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Skråsikker Solskjær: – Vi kommer til å vinne ligaen igjen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) føler seg fortsatt trygg på at han kan hjelpe Manchester United tilbake til toppen av engelsk fotball.

Før søndagens kamp mot Liverpool har Manchester United et historisk stort gap opp til erkerivalen. Aldri før har avstanden vært så stor som nå, 15 poeng, etter bare åtte runder i Premier League.

Liverpool-fansen drømmer om klubbens første ligatittel i Premier League-æraen, det første siden 1989/90-sesongen, mens Manchester United-fansen har nok med å bekymre seg for at klubben kan havne på nedrykksplass, med bare to poeng ned til streken før denne runden.

Men Solskjær bedyrer at Old Trafford-publikummet ikke trenger å gjennomgå en like lang tørketid som Liverpool-fansen har opplevd.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å slå tilbake, og at vi kommer til å vinne ligaen igjen. Og jeg er sikker på at det ikke kommer til å gå 30 år før neste gang vi vinner Premier League, sier Solskjær i det som kan tolkes som et lite stikk til rivalene i vest.

Klopp reagerte med latter etter Solskjær-spørsmål:

Det er lenge siden et ligagull har virket så fjernt for United, som vant sist i 2012/13-sesongen, Sir Alex Fergusons siste. Men skottens gamle elev skal ikke beskyldes for å være på defensiven før duellen mot Jürgen Klopp og hans regjerende Champions League-mestere som har åpnet ligasesongen med åtte seirer av åtte mulige.

– Du nøyer deg aldri med uavgjort når du er i Manchester United. Jeg har lyst til å gå ut der og ta de tre poengene. Vi trenger poeng, det har ikke noe å si om det er Liverpool, Manchester City eller Brighton. Vi er nødt til å begynne å vinne kamper, sier Solskjær.

Han ser på søndagens oppgjør som et mulig vendepunkt for sesongen.

– Det er det definitivt. En god prestasjon og et godt utfall for oss kan forandre spillernes selvtillit, humør og oppfatning om hva som er bra. De har kanskje ikke helt hatt troen på at de er gode nok til tider, de tenker seg om to ganger i stedet for å handle på instinkt. Men jeg vet at disse spillerne er gode nok, det er det ingen grunn til å bekymre seg for, sier nordmannen.

Akkurat hvor godt laget han stiller med mot Liverpool blir, gjenstår å se: David de Gea er svært usikker, Paul Pogba er etter alt å dømme utilgjengelig, mens Anthony Martial, Luke Shaw og Aaron Wan-Bissaka kan være tilbake i spill. Lokalavisen Manchester Evening News hevder derimot lørdag kveld at De Gea, Martial og Wan-Bissaka er med i troppen.

Storkampen på Old Trafford sparkes i gang klokken 17.30. Den vises på TV 2 Sport Premium og kan følges i vår VG Live-sending.

Publisert: 19.10.19 kl. 23:30







