TENT: Alexander Sørloth er klar for matchen mot Romania. Her trener spissen og resten av Norge på Arena National mandag ettermiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Forvandlet Sørloth med beskjed før Romania-kampen

BUCURESTI (VG) En glitrende start på karrieren i tyrkiske Trabzonspor gjør at Alexander Sørloth (23) er tilbake i storform. Nå vil spissen starte Norges skjebnekamp mot Romania.

For mindre enn 10 minutter siden







– Jeg er i veldig god form om dagen, så jeg er veldig sugen på å spille fra start på tirsdag, sier Sørloth til VG.

Lørdag erstattet trønderen Stefan Johansen 63 minutter ut i oppgjøret mot Spania. Med sin enorme fysikk, et touch som vitnet om at skarpheten er tilbake og en stor innsatsvilje var Sørloth med på å endre kampbildet.

Byttet førte samtidig til at Martin Ødegaard (20) ble flyttet fra en rolle i rommet bak Joshua King (27) til høyrekanten. Det mente fenomenet fra Drammen var gunstig for ham.

– Jeg følte det var tett og trangt i midten. Sånn sett ble det egentlig bedre da vi la om, svarte Ødegaard på et spørsmål om han følte seg spesielt godt passet på av spanjolene siden de kjenner ham fra La Liga.

Lagerbäck-muligheter

Her i Bucuresti må Lars Lagerbäck ta et viktig valg. Spørsmålet er trolig om landslagssjefen skal gå for en ekstra defensiv trygget i kaptein Johansen, som mot Spania, eller om han skal kjøre inn Sørloth som spiss fra start.

Sistnevnte løsning vil kunne medføre at Johansen blir benket, mens Ødegaard får samme utgangsposisjon som han avsluttet Spania-kampen i.

– Vi har ikke tatt noen avgjørelser enda. De tar vi alltid i samråd med det medisinske apparatet. Vi ser hvordan spillerne har det – fremfor alt de som spilte 90 minutter mot Spania. Vi tar det i kveld med spillerne og bestemmer oss da, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål om han vurderer å gjøre endringer i elleveren som startet 1–1-kampen mot Spania sist lørdag.

Les også: Slik kan Norge gå direkte til EM

VIL STARTE: Sørloth håper å danne spisspar med Joshua King mot Romania. Her er duoen under matchen mot Spania på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

les også Lagerbäck vurderer endringer foran Norges skjebnekamp

«Sørloth-showet fortsetter»

I Tyrkia er det uansett liten tvil om hvem som skal starte på topp for tabelltreer Tranbzonspor for tiden. Med fire mål på de syv første seriekampene har Sørloth bare tre mann foran seg på toppscorerlisten. Han holder blant andre tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge (30) på benken.

Også i kvalifiseringen til Europa League var to Sørloth-mål avgjørende. Avisen Fanatik har blant annet omtalt 23-åringens prestasjoner med at «Sørloth-showet fortsetter».

«Han har levert både scoringer og målgivende. En start som dette har Sørloth ikke hatt hverken i Crystal Palace eller Genk.» sto det i sportsavisen etter 2–1-seieren over Rizespor.

Etter å ha gått på utlån fra Crystal Palace, føler også Sørloth selv at han har lyktes med overgangen til tyrkisk fotball.

– Jeg er veldig fornøyd. Det har vært godt å komme i gang med scoringer, og jeg føler at jeg er en viktig del av laget, forteller den 194 centimeter høye spissen.

I rundt 28 grader trente Sørloth sammen med resten av landslaget på nasjonalarenaen i Bucuresti mandag ettermiddag. Avspark i den rumenske hovedstaden er tirsdag klokken 20.45 norsk tid.

Publisert: 14.10.19 kl. 15:30







Mer om