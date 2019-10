INVESTERER: Joshua King har brukt store summer på eiendom. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

King blir eiendomskonge – kjøpte bolig for 15 millioner

Landslagsspiller Joshua King (27) har nylig skaffet seg en stor tomt i Lørenskog.

Nå nettopp







Premier League-stjernen har betalt 15 millioner kroner for eiendommen. Adressen er en snau mil fra Romsås i Oslo, hvor King bodde frem til han flyttet til England som 16-åring.

VG har tirsdag vært i kontakt med King. Han bekrefter kjøpet, men ønsker ikke å kommentere det.

– Angående tomten jeg kjøpte, så har jeg ingen kommentar, skriver 27-åringen i en tekstmelding.

I ENGLAND: King er til vanlig i aksjon for Bournemouth, som her mot Evertons Morgan Schneiderlin, Foto: Craig Mercer, PA Images

Har hatt suksess

King har de siste sesongene etablert seg som en av Premier Leagues beste angripere. Etter overgangen til Bournemouth i 2015 har 27-åringen scoret 44 seriemål på 124 kamper fra start.

Det betyr at King i snitt scorer oftere enn hver tredje Premier League-match, noe som har fått Bournemouth til å belønne ham med to forbedrede kontrakter siden overgangen fra Blackburn.

Den siste avtalen skrev King under på sommeren 2017.

Viktig for Norge

Angriperen har også for lengst etablert seg som en avgjørende spiller for det norske landslaget.

Med 16 mål på 44 kamper har King mulighet til å bli en av landslagshistoriens mestscorende spillere. Til sammenligning har John Carew 24 mål, mens Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær står på 23. Helt øverst på toppscorerlisten troner Jørgen Juve med 33 nettkjenninger.

– Det er fullt mulig. Han er ekstrem, og vi er heldig som har ham på laget. Vi må bare nyte det og fôre ham med så mange baller som mulig, sa Martin Ødegaard til VG for halvannen uke siden om Kings mulighet til å passere flere av dem.

LANDSLAGSSPISS: King har spilt 44 kamper for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Etter 1–1-matchen mot Romania uttalte King at han ser frem til det som trolig blir en playoff om å komme til EM.

– Etter uavgjort mot Romania og Sverige hjemme, så hadde jeg på følelsen at Nations League ville bli vår mulighet til mesterskap. Den første kampen, som jeg tror er den tøffeste, mot Serbia, er på Ullevaal. Det blir en storkamp, og det blir litt som det vi hadde mot Spania, sa King, før han trakk fram støtten fra det norske publikumet:

– Jeg regner med at det blir fullsatt og at hele Norge er med oss. Det gir oss en ekstra mann, som en tolvte mann på banen. Det blir spennende. Det er i mars, så det er en stund til, men det er noe å glede seg til for alle gutta. Vi må ta ansvar nå, brette opp ermene og gjøre vårt beste mot Serbia.

Publisert: 22.10.19 kl. 16:51







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 9 8 1 0 21 – 7 14 25 2 Manchester City 9 6 1 2 29 – 9 20 19 3 Leicester City 9 5 2 2 16 – 8 8 17 4 Chelsea 9 5 2 2 19 – 14 5 17 5 Arsenal 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om