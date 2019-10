CHAMPIONS LEAGUE-VINNER: Jürgen Klopp ledet Liverpool til seier i Europas gjeveste turnering. Derimot venter fansen fortsatt på gull i Premier League. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Fire år med Klopp – her er tallenes tale

Det har gått fire år siden Jürgen Klopp (52) overtok på Anfield. Her er tallenes tale foran helgens gigantmøte med Manchester United.

Liverpool-statistiker Ged Rea har på Liverpoolfc.com satt sammen en rekke tall etter fire år. Samtidig kan vi på transfermarkt.com finne hvilke spillere Klopp har brukt siden han kom til Anfield den 8. oktober 2015.

221 – Antall kamper som Jürgen Klopp har ledet Liverpool.

197 – Antall kamper som Roberto Firmino har spilt under Klopp – flest av alle.

179 – James Milner er nest mest brukt i Klopps Liverpool.

320 – Antall poeng under Jürgen Klopp i Premier League.

2.11 – Snitt poeng i Premier League under Klopp (152 kamper).

458 – Totalt antall mål scoret under Klopp.

2.07 – Snitt mål pr. kamp under Klopp – det høyeste snittet under en Liverpool-manager på 123 år.

517 – Antall minutter i alle turneringer uten å slippe mål februar-mars 2019.

197 – Antall kamper Liverpool trengte for å score 400 mål under Klopp – raskere enn noen andre.

146 – Antall kamper det tok å få 300 ligapoeng under Klopp – raskere enn noen andre.

88 – Antall kamper med null baklengsmål i alle turneringer under Klopp.

77 – Antall mål for toppscoreren under Klopp: Mohamed Salah.

58.82 – Vinnerprosent under Klopp (130 på 221 kamper).

53 – Antall ulike klubber som Liverpool har møtt under Klopp.

3 – Antall klubber som Liverpool har møtt under Klopp og som de ikke har slått: Real Madrid, Sevilla og Sion.

49 – Antall mål scoret av innbyttere (mest Divock Origi med ni).

43 – Antall ganger Liverpool har scoret fire eller flere mål.

38 – Antall spillere som har scoret for Liverpool i kamper som Klopp har ledet.

17 – Antall seirer på rad (og den rekken kan altså forlenges).

37 – Antall spillere som har debutert under Klopp.

14 – Antall spillere som har vært kapteiner på denne tiden: Milner, Toure, Lucas, Henderson, Benteke, Allen, Enrique, Flanagan, Skrtel, Can, Coutinho, Mignolet, Lovren og Van Dijk.

14 – Antall lag som Liverpool er ubeseiret mot i Premier League under Klopp.

5 – Klopp ble den femte tyske trener til å lede et lag til seier i den gjeveste Europacupen. Han følger i fotsporene til Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld og Udo Lattek.

Publisert: 16.10.19 kl. 17:33

