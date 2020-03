OL-TRØBBEL: Det engelske landslaget (i bakgrunnen) er kvalifisert til OL. Det er ikke Ingrid Syrstad Engen, (t.v), Maria Thorisdottir (t.h) og Norge. På grunn av OL-utsettelsen, kan det bli bli to år uten mesterskap for de norske fotballjentene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tror OL-utsettelse tvinger frem flytting av kvinnenes fotball-EM

Norges Fotballforbund ville ha herrenes og kvinnenes fotball-EM i 2021 – så ble OL utsatt til samme sommer.

For mindre enn 10 minutter siden

– Nei, det går jo ikke. Da blir det ikke EM for damer i 2021, sier Melissa Wiik, fotballekspert og tidligere landslagsspiss, til VG etter å ha hørt nyheten om at OL i 2020 utsettes ett år.

NFF og flere norske fotballprofiler ønsket at både herrenes og kvinnenes fotball-EM skulle spilles sommeren 2021.

– Det er mange europeiske gode lag som er kvalifisert i OL. Det lukter at EM blir flyttet et år, sier Wiik.

Storbritannia (representert av England), Sverige og Nederland er de europeiske lagene kvalifisert til OL-turneringen for kvinner.

les også Graham Hansen ut mot UEFA: – Velger å prioritere herrene over oss

OL-turneringen hadde opprinnelige datoer 22. juli til 7. august i 2020. Det er ikke bekreftet om dette blir datoene også for OL i 2021.

Fotball-EM, hvor England er vertsnasjon, skal etter planen spilles 22. juli til 7. august 2021.

Fotballpresident Terje Svendsen er fornøyd med at OL blir utsatt, men sier at de fortsatt ønsker begge EM-sluttspillene i 2021.

– Sesongen er lang, og vi både håper og tror at det skal være mulig å få både EM og OL for kvinner til neste år, uttaler Svendsen til VG i en SMS.

les også Planer om seriestart i mai med publikum: Høres helt naivt ut!

Norge er ikke kvalifisert til OL-turneringen. Dersom EM blir flyttet til 2022, vil de norske fotballjentene gå hele to år uten mesterskap.

– Det er utrolig synd for vår del. Vi har hatt en opptur i norsk kvinnefotball med en ny generasjon med spennende spillere og en kjempeprestasjon i fjorårets VM, sier Wiik.

Hun har klokkertro på at den unge stammen i landslagstroppen vil være med videre, men håper NFF og landslagssjef Martin Sjögren legger en solid plan for de neste to årene.

– Vi må ha nye, viktige og tøffe kamper i denne perioden – gjerne mot lag som skal forberede seg inn mot OL, sier hun.

– Nivået må opprettholdes ved å møte gode motstandere og få god matching. Det er det nivået norsk kvinnefotball skal sikte mot.

Publisert: 24.03.20 kl. 22:39

Fra andre aviser