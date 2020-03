UTSATT: Eliteseriestarten er igjen utsatt. Det betyr at Rosenborg og Vålerenga må vente til tidligst slutten av mai med å spille kamper. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF utsetter seriestarten til slutten av mai

Seriestarten i fotball for både kvinner og menn er flyttet til slutten av mai.

Det skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. NFF har sammen med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner kommet frem til avgjørelsen etter et møte med klubbene tirsdag.

Seriestarten var i utgangspunktet utsatt til første uken i mai.

«Med utgangspunktet i myndighetenes utvidelse av perioden for smitteverntiltakene, har Norges Fotballforbund (NFF) i samråd med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner besluttet å skyve seriestarten ut til slutten av mai. En oppstart helgen 23. - 24. mai vil gi mulighet for to runder før landskamper i juni» står det i pressemeldingen.

NFF skriver videre at forbehold må tas når det gjelder videre tiltak og restriksjoner fra myndighetene, men at målet er å starte sesongen med publikum.

– Det er en vurdering vi har gjort sammen med toppfotballen. Det er et ønske fra klubbene å trene og gjerne få spilt et par treningskamper også før seriestart, forteller Nils Fisketjønn til VG.

Han forteller at klubbene tett og jevnlig har kontaktet forbundet for informasjon, og at det er noe av grunnen til at pressemeldingen kommer allerede nå. Tidligere tirsdag kom nyheten om at coronatiltakene fra regjeringen står til over påske, nærmere bestemt 13. april.

Eliteserien skulle i utgangspunktet starte helgen før påske, den 4. og 5. april. Toppserien for kvinner skulle starte to uker tidligere enn Eliteserien, allerede den 21. mars.

Den nye utsettelsen av seriestarten vil derfor gjøre at klubbene vil få en periode på fire-fem ukers oppkjøring før det hele i utganspunktet skal starte.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:48 Oppdatert: 24.03.20 kl. 19:00

