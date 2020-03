UTSATT: Eliteseriestarten er igjen utsatt. Det betyr at Rosenborg og Vålerenga må vente til tidligst slutten av mai med å spille kamper. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingen 16. mai-fest i Eliteserien: Seriestarten utsatt på ny

Seriestarten i fotball for både kvinner og menn er flyttet til slutten av mai.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. NFF har sammen med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner kommet frem til avgjørelsen. De har også hatt enkelte sjekker med klubber i Eliteserien og OBOS-ligaen før avgjørelsen ble tatt.

Seriestarten var i utgangspunktet utsatt til første uken i mai. Dermed ryker 16.mai-festen på de norske arenaene.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

«Med utgangspunktet i myndighetenes utvidelse av perioden for smitteverntiltakene, har Norges Fotballforbund (NFF) i samråd med Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner besluttet å skyve seriestarten ut til slutten av mai. En oppstart helgen 23. - 24. mai vil gi mulighet for to runder før landskamper i juni» står det i pressemeldingen.

NFF skriver videre at forbehold må tas når det gjelder videre tiltak og restriksjoner fra myndighetene, men at målet er å starte sesongen med publikum.

– Endrer det økonomiske bilde

Den nye seriestarten betyr at det i skrivende stund er to måneder til spillerne skal gå løs på seriestarten. Det betyr også to måneder uten publikumsinntekter, og det i mai måned som for mange klubber er den måneden hvor mest penger kommer inn i klubbkassa.

– Ja det er ikke tvil om at det gjør det. Mai er den beste måneden på Lerkendal, og 16.mai utgår nå. Men det er nå den situasjonen vi er i, forteller RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

TRENINGSKAMP 16.MAI?: Tove Moe Dyrhaug som er daglig leder i Rosenborg forteller at hun har fått tips om at Rosenborg kan spille treningskamp på Lerkendal på fotballens festdag. Det kan fort bli en realitet for flere klubber. Foto: Ole Martin Wold

Hun forteller også at de mandag fikk inn et tips om å arrangere treningskamp på Lerkendal dersom seriestarten ble utsatt. Det kan nå bli en reel mulighet for Rosenborg og andre klubber.

– Det hadde jo ikke vært feil med 20.000 på Lerkendal på en treningskamp, forteller Moe Dyrhaug.

Også i Molde er de svært skuffet over at det ikke skal spilles seriekamp i Norge. Da skulle de nemlig tatt i mot Aalesund til en skikkelig folkefest på Aker stadion.

– Det var jo virkelig en drømmekamp å få 16.mai på stadion og ikke minst byen. Det er rett og slett kjempetrist at den nå ryker. Det er en folkefest som vi går glipp av nå, men vi får heldigvis møte dem senere, og da får vi prøve å skape en like god ramme rundt det som det ville vært 16.mai, forteller daglig leder i Molde Ole Erik Stavrum til VG.

Han forteller på lik linje som Moe Dyrhaug at mai måned er en måned hvor klubben har mye inntekt, men at de ikke kan gjøre noe annet enn å forstå situasjonen som den faktisk er.

– Det er jo i grunn en tragedie rundt omkring i Norge og ellers i verden nå, så da får vi innrette oss best mulig til vi får muligheten til å spille kamper igjen, sier Stavrum.

Moe Dyrhaug sier at de i utgangspunktet har satt seg som mål å diskutere eventuelle løsninger for økonomien etter påske. Den fristen står fortsatt etter pressemeldingen kom tirsdag kveld.

– Spillerne våre har fått ferie. Nå vil vi ta opp praten igjen etter påske, og da kan selvfølgelig permitteringer eller nedsatt lønn være løsninger vi diskuterer, sier Rosenborgs daglige leder.

– Vurdering tatt sammen med klubbene

– Det er en vurdering vi har gjort sammen med toppfotballen. Det er et ønske fra klubbene å trene og gjerne få spilt et par treningskamper også før seriestart, forteller Nils Fisketjønn til VG.

Han forteller at klubbene tett og jevnlig har kontaktet forbundet for informasjon, og at det er noe av grunnen til at pressemeldingen kommer allerede nå. Tidligere tirsdag kom nyheten om at coronatiltakene fra regjeringen står til over påske, nærmere bestemt 13. april.

Eliteserien skulle i utgangspunktet starte helgen før påske, den 4. og 5. april. Toppserien for kvinner skulle starte to uker tidligere enn Eliteserien, allerede den 21. mars.

Den nye utsettelsen av seriestarten vil derfor gjøre at klubbene vil få en periode på fire-fem ukers oppkjøring før det hele i utganspunktet skal starte.

– Jeg tenker som det er nå, er det greit med fire-fem uker med oppkjøring. Alle er nok veldig klar på å komme i gang, så vil det bli to fulle serierunder før eventuelt en landslagspause. Det må være greit ettersom vi er i den situasjonen som vi er i nå, sier Moe Dyrhaug.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:48 Oppdatert: 25.03.20 kl. 00:34

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser