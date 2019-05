VAR SINT: Eirik Horneland under cupkampen mot Rørvik onsdag kveld. Foto: NTB scanpix

Kommentator overrasket over Rosenborg: – Det er skremmende

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener Rosenborg var tilfeldigheter unna en skandale mot 4. divisjonslaget Rørvik. Han beskriver cupoppgjøret som årets verste prestasjon og kritiserer spillernes innstilling.

Nå nettopp







Onsdag kveld var også trener Eirik Horneland svært misfornøyd etter 1–1 mot Rørvik til pause. Da laget kom inn i garderoben, lot RBK-treneren spillerne få høre det.

– Vi fikk oss en overhøvling, stort sett alle mann. Det var kjedelig å gå inn til pausen med 1-1, sa Anders Ågnes Konradsen til Adressa.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I andre omgang scoret Rosenborg to mål og tok seg videre til cupens andre runde, men 3–1-seieren overbeviste ingen. Etter oppgjøret satte Horneland ord på misnøyen over de skrekkelige første 45 minuttene.

– Da synes jeg vi kom inn med helt feil attitude. Vi går ikke på Rørvik på den måten vi skal og det blir en jevn kamp, sa Rosenborg-sjefen til VG.

Årsverste

At innstillingen var for dårlig på et tidspunkt hvor Rosenborg opplever klubbhistoriens verste seriestart, gjør Adressas Birger Løfaldli forbauset.

Han skjønner ikke at det er mulig.

– Jeg ble overrasket da de sa etterpå at de ikke var påskrudd fra start. Det var det første jeg forventet i den kampen. Ellers er det jo sannsynligvis årets svakeste prestasjon av Rosenborg. Etter én time spilt var det bare tilfeldigheter som gjorde at det ikke var 2–2. Det er skremmende når det er mot et lag fra nivå fem. Jeg lurer på hva som foregår, sier Løfaldli til VG.

Heller ikke Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud forstår hvordan spillernes holdning kunne være slik Løfaldli beskriver.

– Det høres veldig rart ut. De bruker den muligheten de hadde til å spille på seg selvtillit på en dårlig måte. I øyeblikket ser det meste tungt ut for Rosenborg, sier Skullerud til VG.

Ny tøff oppgave venter

Etter fem runder av Eliteserien har Rosenborg fortsatt ikke vunnet en eneste kamp. De grufulle resultatene har ført trønderne til sisteplass på tabellen.

Søndag klokken 20.00 står et vanligvis solid Sarpsborg 08-mannskap på motsatt banehalvdel på Lerkendal. Det er en langt hardere utfordring enn et Rørvik-lag fra 4. divisjon.

Skullerud mener de hardtarbeidende østfoldingene er blant den vanskeligste motstanden trønderne kunne møtt akkurat nå.

– Det er en veldig tøff match. Å få Sarpsborg på besøk, med det presset og løpskraften de har, det blir en vanskelig oppgave for Rosenborg. Det er en veldig tøff utfordring, sier den tidligere Molde- og Strømsgodset-treneren, før han legger til at det er så mange gode fotballspillere i Rosenborg at han har vanskelig for å se at de ikke skal komme seg ut av den vonde trenden.

– Handler om tre poeng

Lerkendal-publikumet er vanligvis kanskje det mest kravstore i Fotball-Norge. Stort sett handler matchene om mer enn å vinne. Det skal også gjøres på den rette måten.

Ifølge Løfaldli er det derimot bare seier folk flest er interessert i nå.

– Nå handler alt om tre poeng, ikke noe annet. Hvordan det skjer, er ikke så avgjørende. Men blir det ikke seier kan Lillestrøm-kampen neste helg bli avgjørende for om det skal bli tatt grep eller ikke. Det vil ikke roe seg i Trondheim med seier mot Sarpsborg, men da vil de i alle fall være litt på vei, mener Løfaldli.

Publisert: 02.05.19 kl. 09:46