Slik forklarer dommersjefen Hobber Nilsens oppdrag i Egypt

Ola Hobber Nilsen (33) skulle egentlig ha dømt Rosenborg - Strømsgodset 2. påskedag. Tirsdag kveld dømmer 33-åringen i stedet toppkamp i Egypt.

Onsdag forrige uke kom beskjeden om at Ola Hobber Nilsen skulle dømme en internasjonal høyrisikokamp, og at det derfor ikke kunne offentliggjøres hvilken kamp det var snakk om på det tidspunktet. Bekreftelsen på at Hobber Nilsen skulle dømme toppkampen i Egypt kom mandag kveld.

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, forklarer den litt surrealistiske situasjonen på følgende måte:

– Med tanke på at det var runde 2. påskedag i Norge, satte vi opp to runder slik at dommere kunne planlegge påsken. Henvendelsen fra Egypt kom tre-fire dager før nyheten kom ut onsdag, forklarer Hauge til VG.

Dommersjefen sier at de ikke kunne slippe nyheten før onsdag på grunn av at alle formaliteter fra det egyptiske fotballforbundet måtte være på plass. Dette skjedde, ifølge Hauge, ikke før onsdag i forrige uke.

– Ikke karantene

Flere mente at Hobber Nilsen burde få en karantene etter prestasjonene i vestlandsderbyet mellom Viking og Brann for to helger siden.

– Er dette en slags karantene for Hobber Nilsen?

– Nei. Vi har tre dommere som dømmer ute i Europa, og vi hadde allerede før denne henvendelsen fra Egypt sagt at Hobber Nilsen skulle få det neste internasjonale oppdraget, sier dommersjefen og legger til:

– De to andre er Tore Hansen og Svein Oddvar Moen. Begge de er over 40 år og rutinerte, mens Ola er 33 år. Han trenger internasjonal erfaring med tanke på å skulle få andre internasjonale kamper senere.

Hauge påpeker at det er han som har siste ord på hvem som skal dømme Eliteserie-kampene, og at de heller velge å ha en god dialog etter en dårlig prestasjon fremfor å bruke ordet karantene.

– Han bommet på noen situasjoner i kampen mellom Viking og Brann, men forklarte seg og innrømmet feil etter kamp. Vi kan ikke sette dommere ut av kamper på grunn av én kamp. Leverer en dommer dårlig over tid, og vi ikke har satt opp neste runde, er det selvsagt lettere å sette en dommer ut, sier Hauge.

Han sier at for noen dommere er det lettere å komme over en dårlig prestasjon med en kamp igjen neste runde, mens andre dommere kanskje trenger et pust i bakken før de dømmer igjen.

– Det handler om selvtillit og selvfølelse. Om spillere gjør en dårlig prestasjon i én kamp, så bygger det jo ikke selvtillit å sette ham ut av laget igjen kampen etter. Det samme gjelder dommerne, påpeker han.

– Vurderte å takke nei

Med tanke på all oppmerksomheten det var rundt Hobber Nilsens prestasjon etter Viking - Brann for to helger siden, innrømmer dommersjefen at de vurderte å takke nei til henvendelsen fra Egypt.

– Det stemmer. Det var en vurdering, men vi endte med å stå på det ønsket om å matche han med internasjonale kamper.

– Er slike kamper viktige for norske dommere?

– Absolutt. Nå skal de dømme på en fantastisk fin arena, det er tre dagers reise, to helt nye lag og en helt ny kultur i en kamp som betyr mye. Dette trenger norske dommere trening på.

Han forteller også at han i de siste to-tre årene har mottatt flere slike henvendelser. Han nevner at det ofte kommer fra Egypt, Hellas og Saudi-Arabia. Han sier at alle de henvendelsene blir vurdert fortløpende når de kommer, og sikter blant annet til at Svein Oddvar Moen ved flere anledninger har dømt kamper i Saudi-Arabia.

Til neste runde i Eliteserien er Ola Hobber Nilsen satt opp til å dømme oppgjøret mellom Lillestrøm og Haugesund.

