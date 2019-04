TRE HERRER: Jürgen Klopp, Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola lever alle under et veldig i sesonginnspurten. Foto: AP Photos / AFP / AFP

Hareide om United-supporternes dilemma: – Pest eller kolera

Manchester United kan bli laget som hjelper erkerivalen Liverpool til seriegull.

Nå nettopp







– Manchester United -tilhengerne vil være kjempeglade for å stoppe Manchester City , men det er et valg mellom pest og kolera, for innerst inne tror jeg de synes det er artigere å spolere for Liverpool, sier Åge Hareide på telefon fra romsdalen.

Den tidligere Manchester City-spilleren uttaler seg i kjølvannet fra Manchester Citys 1–0-seier hjemme over Tottenham lørdag formiddag. Seieren betyr at de himmelblå fortsatt er i førersetet i den uhyre jevne tittelkampen mot Liverpool.

– City har alltid vært på jakt etter United-hegemoniet, men de har nå en følelse av å ha passert dem. City har en annen status enn tidligere, og har nå noe å forsvare, påpeker Hareide.

les også City tilbake på tabelltopp etter revansj mot Tottenham

Onsdag møtes United og City til det som ligger an til å bli et lokaloppgjør med flere dimensjoner enn vanlig. Før det, skal Liverpool og United ut i knalltøffe bortekamper mot henholdsvis Cardiff og Everton i dag. Skulle ett av lagene tape poeng, vil det endre forutsetningene, men uansett vil derbyet kunne få avgjørende betydning for begge lags skjebne.

Med United-seier, kan Liverpool ta over kampen om ligagullet.

Med City-seier, vil United få et skudd for topp fire-baugen som kan være nok til å senke skuta.

Onsdag er det Vikinglotto!

Mangeårig Manchester United-supporter Lars Morten Olsen, som nærmer seg 20-års-jubileum som redaktør for bladet United-Supporteren, tror ikke det blir et så stort dilemma.

les også Solskjær tror Chelsea og Arsenal har fordel av Europa-eventyret

– For meg er det uaktuelt å håpe at United snubler. Det er 38 ligakamper i en sesong, og da mener jeg det er litt spekulativt å mene at det er United-kampen som avgjør det. Jeg håper at andre resultater gjør at Liverpool ikke vinner, for å si det sånn, sier Olsen.

Han rangerer ikke onsdagens derby blant de viktigste i historien, ettersom United ikke er i kampen om et trofé.

les også Han sprekker – gang på gang

VGs tips: Uavgjort til United, minst tomålsseier til Liverpool

United er litt i uføre med fem tap på de syv siste, men Everton er fortsatt med kampen om 7. plassen og er topp motiverte. Hjemmelaget står med tre strake seirer, og vi tror de tar poeng fra Ole Gunnar Solskjær. Vi spiller uavgjort til 3,35 i odds.

Cardiff holdt liv i håpet om fornyet kontrakt med seier borte over Brighton i midtuken, men Liverpool er i knallform og har ni seirer og fire uavgjort de 13 siste. Vi tror Jürgen Klopps menn gjør jobben og vinner med minst to mål, til 1,55 i odds.

Publisert: 21.04.19 kl. 08:39

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.