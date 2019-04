Trigget av Sarpsborg-eventyret

Da Nicolai Næss (26) ikke fikk det til å gli i skøytebyen Heerenveen, var Sarpsborg 08 en god match.

– Det trigget meg hvordan Sarpsborg 08 har utviklet seg som klubb. Jeg ville gjerne være med på den reisen videre, sier Oslo-gutten til VG.

Han har rukket mye i sitt fotballiv - både Vålerenga og Stabæk her til lands, så Columbus Crew i amerikanske MLS og deretter altså Heerenveen i den nederlandske æresdivisjonen.

I fjor høst sjokkerte Sarpsborg ekspertene med sitt Europa League-eventyr. Det satt Næss i Nederland og fulgte.

– Sarpsborg har vært et eventyr - et eventyr som vi håper ikke stopper med dette, sier Næss.

Heerenveen-oppholdet ble ikke som han hadde håpet.

– Det gikk ikke som planlagt. Jeg fikk ikke så mye spilletid som jeg hadde håpet på, og i den alderen som jeg er nå, så måtte jeg gjøre noe for å spille kamper og komme tilbake i den formen jeg vet jeg har inne.

– Da var det trygt å komme hjem til Norge og kose meg med fotballen igjen, når det ikke gikk som jeg hadde håpet på i Nederland.

MIDTSTOPPER: Nicolai Næss skjermer ballen inn til keeper Aleksandr Vasjutin. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Før det var han en sesong i MLS. Det eventyret angrer han ikke et sekund på.

– Jeg følte at jeg utviklet meg som fotballspiller og person. Jeg følte at jeg gjorde sakene bra der.

Første motstander var New York City - med Frank Lampard, David Villa og Andrea Pirlo.

– Det året var en opplevelse.

Nå handler det altså om Sarpsborg, der Næss har hatt en god start. Og ikke minst sto han bak tidenes redning på streken i kampen mot Lillestrøm.

– Når du som forsvarsspiller ikke har keeperen bak deg når du står på mållinjen og redder ballen ... Heldigvis gikk det bra og jeg fikk klarert.

Den gode nyheten i Olavsbyen er at de er ubeseiret etter fire kamper. Den dårlige nyheten er at tre av oppgjørene har endt med uavgjort.

– Vi har hatt litt mange uavgjorte til nå, kanskje burde noen ha bikket vår vei. Men jeg regner med at det løsner utover i sesongen og vi får flere trepoengere.

– Hva kan du om Mjøndalen?

– Mjøndalen er et godt fysisk lag, så det blir tøft. De har ikke de store stjernene, men er et lag som kjemper for hverandre og er gode på dødballer. Så vi må være villige til å gå i krigen, mener Nicolai Næss.

Det pussige er forøvrig at midtstopperen alltid har spilt for blåkledde klubber i Norge (og i og for seg også i Nederland): Klemetsrud, Vålerenga, Stabæk og Sarpsborg.

Publisert: 27.04.19 kl. 10:55

