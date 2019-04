EN SMAK: Guro Reiten (t.v) og Ingrid Hjelmseth fikk se nærme på VM-pokalen. Hege Riise var den eneste som fikk løfte den. Foto: HERMAN TINIUS FOLVIK

Hege Riise forventer Guro Reiten-salg

ULLEVAAL STADION (VG) LSK Kvinner-trener Hege Riise mener det bare er et spørsmål om tid før Guro Reiten (24) blir solgt fra klubben.

Guro Reiten Født: 26. juli 1994 (24 år)

Fødested: Sunndalsøra

Draktnummer: 10

Posisjon: Spiss

Klubb: Lillestrøm Kvinner

Tidligere klubber: Sunndal, Kattem og Trondheims-Ørn

Landskamper (mål): 36 (5) Vis mer vg-expand-down

– Jeg prøver å se på hvordan høsten blir for oss, og da tenker jeg med og uten Guro, sier Riise til VG.

Hun var på plass på Ullevaal stadion da FIFA var innom Oslo med VM-pokalen.

Der var også LSK Kvinners Guro Reiten. Hun blir en av Norges nøkkelspillere under mesterskapet, og flere forventer at trønderen snart går til en større klubb.

– Jeg er inneforstått med at Guro forsvinner til utlandet før eller siden. Det har hun også fortjent. Hun må kjenne på hvor lysten hun er selv til å ta steget ut og hvilken klubb som kan passe hennes spillestil, sier Riise.

Har ikke bestemt noe

Reiten vet ikke om hun fullfører sesongen i Norge eller går til utlandet i sommer.

– Nei, det vet jeg ikke så mye om foreløpig. Det er mye som skjer her hjemme. Jeg har ikke fått tenkt så mye. Jeg tar det når det kommer, sier Reiten, som scoret to mål i 3–1-seieren mot Arna Bjørnar.

– Vi får se. Jeg har alltid drømt om å spille i utlandet, men jeg trives også veldig godt i Lillestrøm.

24-åringen er klar over at VM er et fint sted å vise seg fram.

– Jeg har lyst til å gjøre det veldig bra der. Men først skal vi gjøre det bra i serien med LSK, sier Reiten, som satte denne perlen i fjor:

Flere kan dra

Ved norsk suksess er Hege Riise forberedt på at flere av hennes elever kan forsvinne fra LSK Kvinner. Det er allerede klart at Ingrid Syrstad Engen skal spille i Wolfsburg etter sommeren.

– Mesterskap er et utstillingsvindu. Så lenge vi ikke er en profesjonell klubb er det klart at det frister mange. Inntil vi blir mer profesjonelle selv er det slik. Da kan vi ikke ta den konkurransen, men vi må gjøre hverdagen best mulig slik at spillerne er rustet når de drar ut, sier Riise.

Av de rundt 50 personene som var til stede på Ullevaal stadion, var Riise den eneste som fikk lov til å røre VM-trofeet. Hun vant VM med Norge i 1995, men siden har pokalen forsvunnet.

– Det var lenge siden sist. Det er stas. Men det er veldig trist at den er borte. Guro og jentene får hente hjem en ny, sier Riise og ler.

Reiten ble årets spiller i fjor:

Publisert: 17.04.19 kl. 13:28