Sarpsborg-juvelen: – Ser opp til Braut Haaland

SARPSBORG (VG) Søndag åpnet Jørgen Strand Larsen (19) målkontoen i Eliteserien. Nå håper han å kopiere kameraten Erling Braut Haalands (18) fjorårssesong.

De to har spilt sammen på aldersbestemte landslag i flere år. I fjor banket Haaland inn mål for Molde, og ble solgt til Red Bull Salzburg.

– Jeg ser opp til Erling og flere andre unge som har fått det til. Han er flink til å være der han skal inne i boksen hvor ballen kommer. Jeg ønsker å slå gjennom i år jeg og, sier 19-åringen til VG, etter å ha scoret sitt første mål i Eliteserien og blitt matchvinner mot Lillestrøm.

Mandag møter Sarpsborg ubeseirede Bodø/Glimt borte.

Haldenseren returnerte til Sarpsborg i fjor sommer etter et låneopphold i AC Milan. I vinter har han vært den mestscorende spilleren i Eliteserien med 11 mål i treningskampene.

– Tror du at du kan kopiere det Haaland gjorde i fjor?

– Det er vanskelig å si. Jeg står kun med ett mål på tre kamper hittil, vi får satse på at det blir to på fire etter neste kamp først, smiler 19-åringen, som passet på å rose spissmakker Steffen Lie Skålevik for den målgivende pasningen:

– En komplett spiss

Sarpsborg-trener Geir Bakke mener at Strand Larsen vil score jevnt og trutt om Sarpsborg-laget fungerer.

– Vi ser en veldig god fotballspiller. Han driver mye av spillet på motstanderens halvdel, har en veldig god spilleforståelse, fanger inn baller, kan drible, kan skyte, sette opp kombinasjoner og har blitt god i lufta. En ganske komplett spiss, men er ganske ung ennå, så det er ikke alltid han velger de beste løsningene, forklarer Bakke om sin nye spisskomet.

Stortrives i Sarpsborg

På spørsmål om et nytt utenlandsopphold kan være aktuelt med første, svarer Strand Larsen avventende.

– Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Foreløpig stortrives jeg i Sarpsborg.

Etter tre kamper er sarpingene ubeseiret, to uavgjorte og en seier.

– Fem poeng på tre vanskelige kamper, vi kunne kanskje hatt syv. Vi gjør det klasse her, vi henger med sånn som vi skal. Om vi fortsetter å spille som vi gjør tror jeg at vi kan ende høyt, derfor er jeg fornøyd med å være der jeg er, avslutter søndagens mest populære mann i Sarpsborg.

