KLARE: Det er kanskje ikke sambastemning, men Bjørn Ola Holm (f.v.), Luiz Felipe Bazil Freixo, Breno Ferreira, Gleidson Bernardo, Yan Abreu, Denner Conceicao og Snorre Holand gleder seg til Rosenborg kommer til Rørvik kunstgress onsdag kveld. Foto: Mats Arntzen

Fra favela til fjære: Håper RBK-møte kan kickstarte proffdrømmen

RØRVIK (VG) Én kamerat er død, en annen selger narkotika. Kontrasten til livet i favelaen i Rio de Janeiro kunne knapt vært større for de brasilianske spillerne som nå skal møte Rosenborg i Rørvik-fjæra.

Det er ikke så mye som minner om Copacabana når det stelles i stand til cupfest rundt idrettsanlegget i Rørvik.

Unntaket er musikkanlegget i Rørvikhallen, hvor Ina Wroldsens «Favela» og overdøver den forventningsfulle summingen av vaffelsalg og unge fotballjenter som understreker overfor kontantfrie Rørvik-supportere at de også kan kjøpe lodd gjennom Vipps.

– Vi får flytte oss til et roligere sted, sier prosjektansvarlig Snorre Holand i Casas da Noruega på portugisisk, og får følge av fem brasilianske Rørvik-spillere til lagets klubbhus.

Kvintetten dagdrømmer litt mens «de voksne» greier ut om prosjektet, men kvikner raskt til når de blir språklig inkludert i samtalen.

– Først og fremst er det kvaliteten på livet, sier Luiz Felipe Bazil Freixo (21) om hva som er det beste med å flytte fra Rio de Janeiro til havgapet nordvest i Trøndelag.

Fikk prøve seg i Eliteserieklubber

– Det er veldig fint å få jobbe. Men den store drømmen er å komme til en stor klubb, sier kameraten Denner Conceigao De Oliveira (18).

Og veien fra den trønderske 4.-divisjonsklubben Rørvik til toppen av norsk fotball har vist seg å være kortere enn man skulle tro.

Keepertalentet Freixo var nylig på prøvespill i Mjøndalen og Bodø/Glimt. I førstnevnte klubb var brasilianeren hele tre uker, men det endte ikke med proffkontrakt denne gangen.

PÅ JOBB: Gleidson, Freixo og Denner i arbeid hos oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen, mens fabrikksjef Eskil Laukvik og avdelingsleder Magne Haugerøy følger med i bakgrunnen. Foto: Privat

Nivået på ungguttene er bra. Fotballaget til Casas da Noruega gikk til topps i juniorklassen i Norway Cup i både 2016 og 2018.

Likevel er det ikke nødvendigvis fotballferdighetene som er det viktigste når de ansvarlige i organisasjonen Casas da Noruega velger hvem som får sjansen i Norge.

– Den store drømmen er å bli proffspiller, og gjerne i Europa. Det nåløyet er så smalt at vi ikke kan basere virksomheten vår på det. Vi vil hjelpe de ut i arbeid og et verdig liv. Vi ønsker å motivere de til å ta skolen på arbeid og lære de den norske arbeidsmodellen, sier Holand.

I Rørvik jobber brasilianerne på fiskeoppdrettsanlegget til Sinkaberg Hansen. Snorre Holand forteller at organisasjonen er opptatt av at guttene skal være selvgående og ta ansvar for eget liv.

– De skal forsørge seg selv. De betaler husleie og bor hos vertsfamilier, sier han.

Og brasilianerne gjør sitt for å skape stemning i Rørvik:

Prostitusjon og kriminalitet

Kontrasten til Rørvik kunne knapt vært større når vinden gir det kalde regnet en ekstra dytt. I Norge tjener guttene godt. Så godt at de har måttet lære seg noe de ikke er vant til fra hjemlandet.

Denner Conceigao forteller at hans første lønning forsvant raskt ut av kontoen, da han fikk oppfylt drømmen om å kjøpe seg en iPhone.

– I Brasil er de mye mindre opptatt av hva som skjer i morgen. Alt handler om i dag, sier Snorre Holand.

Nå forsøker guttene å sette av litt penger til familien i hjemlandet. Å påpeke at det ikke er flust av valgmuligheter i slummen i Rio, vil være en underdrivelse.

– Utdannelse er veien ut av slummen. De plukkes ut gjennom innsats på skolen, og det motiverer de til å gjøre en innsats, sier Tom Dybwad.

BESØK: For to uker siden var Rørvik IL på treningsleir i Rio de Janeiro. Der besøkte de også organisasjonen Casas da Noruega. Foto: Privat

I favelaen er prostitusjon og kriminalitet de enkleste måtene å få tak i penger. De kriminelle gjengene bruker kyniske og forlokkende metoder når de rekrutterer nye ungdommer.

– Hvis du ser på dine venner de siste fem årene, hvor er de?

– Én selger narkotika, en annen er død.

– Hva skjedde?

– Politiet kom inn i favelaen og tok de på fersken i å selge narkotika. De ble skutt, sier Yan Abreu.

STRANDLØVE: Yan Abreu (i midten) sier at været i Norge er en utfordring. Det hender at guttene tar seg en økt i solariumet i Rørvik, men det var likevel godt å få litt sol på kroppen da laget var på treningsleir i Brasil. Foto: Privat

Vil vise seg frem

Mot Rosenborg starter trolig tre av guttene på benken. Det er kun Denner Conceigao De Oliveria og Gleidson Bernardo Pinheiro som starter kampen for Rørvik.

Guttene som starter på benken er tydelig veldig skuffet.

– For Denner og Gleidson er dette en kjempemulighet til å vise seg frem, sier Snorre Holand.

– Alle vil spille mot Rosenborg. Hvis alle hadde startet, ville det vært enda flere Rørvik-gutter som ville vært skuffet for at de ikke fikk starte med Rosenborg. Så det er en vanskelig balansegang og en sak med mange sider, sier Bjørn Ola Holm.

FORBILDE: Gjennom arbeidet til Snorre Holand og Casas de Noruega har de brasilianske guttene fått en unik mulighet i Norge. Foto: Mats Arntzen

Han gikk på skole med kameraten Snorre Holand i ni år, og er ansvarlig for samarbeidet mellom Rørvik Idrettslag og organisasjonen i Brasil. Med er også generalsekretær i Casas da Noruega, Tom Dybwad.

– I fjor, før gutta kom, var det et spørsmål i Rørvik om de hele tatt kunne stille et lag. Nå er det en klubb hvor alle kjemper for en plass på laget, skyter han inn.

Å møte Rosenborg i første runde av cupen er noe av det største Rørvik-spillerne kan oppleve rent sportslig. Når RBK nå kommer til Vikna kommune, er det etter å nådd et historisk bunnpunkt i Eliteserien.

– Det blir cupbombe uansett. Om Rørvik vinner er det et sjokk, og om Rosenborg endelig vinner en kamp, er det en sensasjon, spøker Bjørn Ola Holm.

IKKE VÆRBITT: «The sun always shines on TV» spøker Tom Dybwad og forsøker å gjemme paraplyen bak ryggen når bildet skal tas, til latter fra Snorre Holand (i midten) og Bjørn Ola Holm (t.v.). Foto: Mats Arntzen

