SERIEMESTER: Caroline Graham Hansens Barcelona tildeles tittelen. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Graham Hansen blir seriemester hvis sesongen avsluttes

Serieleder Barcelona, med Caroline Graham Hansen, tildeles tittelen dersom det spanske fotballforbundet (RFEF) avslutter sesongen fredag.

Det spanske fotballforbundet (RFEF) kunngjorde i en pressemelding onsdag at Barcelona blir seriemestere dersom den kvinnelige ligaen ikke spilles ferdig.

Tiltaket må ratifiseres i eksekutivkomiteen fredag, skriver Marca.

Caroline Graham Hansen kom til Barcelona før den inneværende sesongen etter et fem år langt opphold i den tyske storklubben Wolfsburg. Siden sommeren har hun imponert for katalanerne som var klar for Champions League-kvartfinale mot Atlético Madrid før coronaviruset stoppet spillet.

I ligaen ligger de ni poeng foran nettopp Atlético Madrid ni runder før slutt. Om de spilles er fortsatt usikkert.

Hvis eksekutivkomiteen bestemmer seg for å avslutte sesongen får Barcelona med seg Atlético Madrid inn i neste sesongs Champions League.

Det kommer også frem at ingen lag rykker ned, mens to lag rykker opp. Fire lag rykker ned neste sesong.

Rettelse: VG skrev i en tidligere utgave av teksten at Caroline Graham Hansen er blitt seriemester og at serien er avsluttet. Den endelige beslutningen tas ikke før fredag. Dette ble rettet den 6. mai 2020, klokken 16.25.

Publisert: 06.05.20 kl. 16:01 Oppdatert: 06.05.20 kl. 16:35

