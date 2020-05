TRUER: Joe Biden kaster seg inn i debatten om likelønn i fotballen. Foto: Brendan McDermid / X90143

Bidens VM-trussel etter likelønn-nei: – Det er ikke over

Presidentkandidat Joe Biden truer med konsekvenser for fotball-VM på hjemmebane i 2026 om ikke kvinnelandslaget oppnår sitt krav om likelønn.

Magnus Gamlem

Oppdatert nå nettopp

USAs kvinnelandslag i fotball har kjempet en lang kamp for likelønn. På kvinnedagen i fjor saksøkte de sitt eget forbund og krevde om lag 650 millioner kroner i erstatning.

Natt til lørdag kom imidlertid den nedslående beskjeden: En føderal dommer har avvist kvinnenes krav om lik lønn som herrene.

Etter nederlaget i rettssystemet har flere kommet med støtteerklæringer til den regjerende verdensmesteren. Nå kaster også demokratenes presidentkandidat Joe Biden (77) seg inn i debatten:

– Til kvinnelandslaget: Ikke gi opp denne kampen. Det er ikke over ennå, skriver han på Twitter.

VM-trussel

Biden var Barack Obamas visepresident gjennom åtte år, men ønsker nå selv å lede landet. Han skal kjempe mot Donald Trump (73) om presidentvervet, og truer Det amerikanske fotballforbundet med konsekvenser om han skulle bli valgt.

USA skal arrangere fotball-VM for menn sammen med Mexico og Canada i 2026, men likelønnskampen kan ramme mesterskapet hardt.

– Likelønn nå. Hvis ikke må dere se andre steder for å få finansiert et VM-sluttspill når jeg er president, skriver Biden videre på Twitter.

Majoriteten av VM-kampene skal spilles i USA, deriblant kvartfinalene, semifinalene og finalen.

les også Dyster rapport om kvinnefotball: – Må tas på alvor

– Vil aldri stoppe

USA vant fjorårets fotball-VM. Den største stjernen ble Megan Rapinoe (34), som både ble delt toppscorer og kåret til turneringens beste spiller.

34-åringen er blant spillerne som har gått i bresjen for landslagets krav om likelønn.

– Vil aldri stoppe å kjempe for likhet, skriver hun på Twitter.

Rapinoe har flere ganger kranglet offentlig med Donald Trump og ga tidlig uttrykk for at hun ikke ville besøke Det hvite hus om USA skulle bli verdensmestere. Tonen med Biden er langt bedre, og presidentkandidaten sa tidligere denne uken at han ville «elsket» å ha Rapinoe som visepresident.

– Du må kanskje ta et lønnskutt, da, spøkte Biden i en sending på Instagram.

– Du vet jeg ikke liker det, svarte fotballstjernen.

MESTERE: Megan Rapinoe løfter VM-troféet sammen med resten av det amerikanske landslaget. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Anklager til retten

Kvinnelandslaget får ikke ta likelønnskravet til retten, men dommeren vil se på deres anklager om diskriminerende arbeidsforhold.

Det skal blant annet dreie seg om reiseforhold, som flyreiser og overnatting i forbindelse med landslagssamlinger, og medisinsk behandling. Disse anklagene vil bli prøvd for retten neste måned, skriver The Guardian.

Etter at avgjørelsen falt, har flere andre av de amerikanske fotballstjernene uttrykt sin mening om saken. Alex Morgan, som ble delt toppscorer i VM med Rapinoe og engelske Ellen White, er like tydelig som lagvenninnen.

– Selv om nyheten er skuffende, vil det ikke påvirke vår kamp for likestilling, skriver hun på Twitter.

– Hvis du kjenner dette laget, vet du at vi har mye krefter igjen. Vi visste at det ikke kom til å bli enkelt - endring er aldri det, skriver Becky Sauerbrunn.

Publisert: 03.05.20 kl. 12:58 Oppdatert: 03.05.20 kl. 13:09

Les også

Fra andre aviser