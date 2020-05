LAGKAMERATER: Ole Gunnar Solskjær og Andy Cole spilte sammen i Manchester United. Foto: Scanpix

United-legende om sykdommen: – Mange ganger lyst til å gi opp

Tidligere Manchester United-spiss Andy Cole (48) betegner de fem siste årene som et helvete. Engelskmannen sliter fortsatt med ringvirkningene av en nyretransplantasjon i 2017.

Oppdatert nå nettopp

– Det er mange, mange ganger jeg har lyst til å gi opp. Ikke bare livet, men alt. Det blir så vanskelig. Jeg hadde problemer sist onsdag. Det kom helt ut av det blå og jeg måtte holde meg i sengen. Jeg erkjente nederlaget og aksepterte at det ikke var min dag. Tidligere ville jeg ha kjempet, men når alt kommer til alt, vet jeg at jeg ikke kan vinne over den, forteller Cole om de mentale utfordringene i et intervju med The Guardian.

– De siste fem årene har vært fryktelige, sier den tidligere landslagsspissen.

Etter å ha hamret inn 68 mål på 84 kamper for Newcastle, ble Cole hentet til Manchester United av Sir Alex Ferguson i 1995. Der spilte spissen seks sesonger og vant blant annet Premier League i fem av dem. Han hadde stor suksess sammen med nordmennene Ole Gunnar Solskjær (47), Henning Berg (50) og Ronny Johnsen (50). I United scoret han 121 mål på 275 kamper.

I 2001 ble Cole kjøpt av Blackburn, hvor han spilte sammen med Egil Østenstad frem til 2003. Nordmannen syns det er leit å høre om utfordringene til sin tidligere lagkompis.

– Det er trist å høre at en gammel lagkamerat sliter og åpenbart har det tøft. Cole var en stor signering og et stort navn da han kom til Blackburn. Jeg hadde ikke noe spesielt å gjøre med ham utover at vi spilte sammen, men jeg husker ham som en rolig og litt beskjeden type, forteller Østenstad til VG.

Startet innsamling

Cole er for tiden assistentmanager i Southend United på nivå tre i England. Han forteller The Guardian at mange tror personer som har gått gjennom vellykkede transplantasjoner har det bra, men at det ikke alltid er tilfellet.

– Jeg er fortsatt her. Det er det viktigste. Men folk forstår ikke hva du går gjennom når du har denne sykdommen. De ser på en pasient som har vært gjennom en transplantasjon og sier: «Du er OK. Du ser virkelig bra ut.» Utvendig kan det stemme, men innvendig er det mange ting som foregår. Du har utfordringer med medisinene og humøret ditt, sier Cole.

Han har nå startet et fond sammen med «Kidney Research UK». Målet er å skaffe penger som skal bidra til nyretransplantasjoner og velvære for pasientene. Tre millioner mennesker i Storbritannia har en nyresykdom, ifølge The Guardian.

I BLACKBURN: Egil Østenstad er her i kamp mot Leeds-stopperne Lucas Radebe og Jonathan Woodgate i 2002. Foto: Erik Hannemann, VG

Liker ikke egen kropp

Cole har besøkt forskningsavdelingen til «Kidney Research UK» og det gjorde et sterkt inntrykk å høre en av legene der fortelle om deres erfaringer.

– Det som virkelig traff meg, var da han sa at så mange personer hatet kroppene sine etter en transplantasjon. Tankesettet er: «Jeg kan ikke se på meg selv. Jeg hater meg selv.» Det er den prosessen jeg gikk gjennom. Jeg ser på arrene på tvers av brystet og magen og tenker at de er motbydelige. Men når du hører at det er så mange folk som går gjennom det samme, så ønsker du å hjelpe, forteller Cole.

Publisert: 03.05.20 kl. 21:20 Oppdatert: 03.05.20 kl. 21:37

