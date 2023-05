FORLENGER: John Arne Riise forlenger kontrakten med Avaldsnes.

Riise forlenger kontrakten med Avaldsnes

John Arne Riise har skrevet under på en ny kontrakt med Toppserien-klubben.

Det bekrefter klubbens sportslige leder Rune Lothe til Haugesunds Avis.

– Jeg kan bekrefte at John Arne har signert en ny kontrakt. Vi er så fornøyd som det går an å bli, sier Lothe til avisen.

Riise hadde kontrakt med Avaldsnes som utløp etter inneværende sesong. Nå forlenger han med ett år og har signert en kontrakt som strekker seg ut 2024-sesongen.

– Vi har lenge ønsket å forlenge kontrakten med John Arne. Med tanke på jobben han har gjort her, var det et enkelt valg. Vi er veldig fornøyd med å han John Arne med videre her i Avaldsnes, sier Lothe.

I den nye avtalen ligger det også en felles opsjon som gjør at avtalen kan forlenges med ytterligere ett år.

Riise tok over som trener for klubben før sesongen 2022 – og med et nødskrik unngikk klubben nedrykk.

Denne sesongen har startet langt bedre. Det har blitt to seiere, to uavgjort og fire tap på åtte kamper. Det gir åttendeplass på tabellen.

Den nye kontrakten innebærer ikke ekstra økonomisk belastning for klubben.

– Kontrakten er relativt lik den han har hatt tidligere, sier Rune Lothe.