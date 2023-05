Ville jubelscener da Holmgren Pedersen ble seriemester

(Feyenoord - Go Ahead Eagles 3 −0) Marcus Holmgren Pedersen og Feyenoord ble seriemestere i Nederland.

For med en overbevisende seier hjemme mot Go Ahead Eagles, var det matematisk umulig for PSV til å ta igjen Feyenoord.

Oussama Idrissi, Santiago Gimenez og Igor Paixao scoret målene.

Rotterdam-laget har hatt en vanvittig sesong, og har kun tapt én kamp.

Oliver Edvardtsen startet for Go Ahead Eagles, men ble byttet ut etter 73 minutter.

Det gjenstår to serierunder av Æresdivisjonen.