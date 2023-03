«MANGE STEG»: Martin Ødegaard (i midten) på søndagens trening. Til venstre Sander Berge, til høyre Patrick Berg.

Solbakken om Ødegaard: − Ser at han har tatt mange steg

MARBELLA (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken roser utviklingen Martin Ødegaard har hatt som Norge-kaptein. Og for å glemme Spania-smellen blir navnebror og mentaltrener Martin Langagergaard viktig.

Norge tapte 3–0 for Spania lørdag kveld i den første kampen av EM-kvalifiseringen. Tirsdag venter Georgia borte til nøkkelkamp.

– Det var mye positivt, men vi har tapt 3-0, og det er det som sitter igjen. Nå er vi under press, for nå må vi nesten ha tre poeng mot Georgia før fire av neste fem kampene blir hjemme, sier Solbakken dagen derpå i Marbella, noen timer før flyturen til Asia.

For at Norge skal ta det «neste steget» og komme seg til EM i Tyskland, som vil være Norges første mesterskap på 24 år, mener landslagssjefen at de må bli bedre med ballen.

– Vi må skape sjanser mot etablerte forsvar også. Kontringer vet vi allerede at vi er gode på. Det er ikke noe hokus-pokus vi driver med, sier Solbakken.

Info Spania – Norge 3–0 Fakta: Spania – Norge 3–0 (1–0). EM-kvalifisering. Tilskuere: Ca. 30.000 på La Rosaleda. Mål: 1–0 Dani Olmo (12), 2–0 Joselu (83), Joselu (84) Målsjanser: 7–6. Dommer: Hicham Zakrani, Frankrike – 3 poeng. Gult kort: S: Ingen. N: Ødegaard, Sørloth. Vis mer

Etter tapet fikk midtbanetrioen Martin Ødegaard, Patrick Berg og Fredrik Aursnes ros. Siden Solbakken pekte ut Ødegaard som kaptein da han tok over for over to år siden, ser han utvikling i Arsenal-spilleren.

– Ødegaard har tatt jevnlige steg som kaptein og spiller. Det tror jeg alle kan se. Han er en fryktelig god fotballspiller som har mye selvtillit. Også har han aksept nå for å være den lederen. Han roper ikke høyest. Men når han sier noe, er det ofte veldig bra, sier Solbakken.

– Har det blitt skrudd til en ekstra bryter i hodet hans mens du har jobbet med han?

– Ja, det tror jeg. Hvis du ser på hans utvikling fra da vi startet å jobbe sammen til nå, ser man at han har tatt mange steg. I kraft av hvilken type leder han er, har han en aksept for å være den type leder. Han er taktisk god, samtidig som han utstråler energi, svarer Solbakken.

For å glemme Spania-kampen og få tankene på riktig spor inn mot Georgia tirsdag, har Solbakken sluppet til den mentale treneren Martin Langagergaard for å hjelpe troppen.

– Det handler mye om hvilken boble du er i, uten at jeg skal være noen psykolog. Den flyturen vi har skal vi bruke til å slappe av. Ikke kverne noe mer ved hva som har skjedd, sier Solbakken.

– Nå trenger vi hvile, mat, søvn og drikke. Martin har noen teknikker og erfaringsbaserte ting som han har gjort, fortsetter Solbakken.

Tidligere jobbet Langagergaard i Rosenborg og FC København.

Info Norges vei mot EM i 2024 Spania – Norge 3–0

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer

– Han har jobbet med fotball, håndball og golf, men også med etterretningstjenesten og toppfolk i millitæret, de tøffeste gutta. De bruker noen av de samme teknikkene som er overførbare, fordi vi alle er mennesker.

– Martin har jobbet med toppidrettsutøvere, men også etterretningsfolk, militæret og den type folk og har noen teknikker de også bruker.