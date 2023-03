SCORET IGJEN: Harry Kane jubler for mål nummer 55 for England.

Harry Kane feiret med familien: Jakter ny rekord

(England-Ukraina 2–0) Han feiret med familien allerede før kampen. Harry Kane svarte med en enda en rekordscoring for England. Og nå har bare en legende satt inn flere på Wembley.

Harry Kane har scoret i 10 EM-kvalifiseringskamper på rad. England har med to seire fått en drømmestart på veien mot sluttspillet i Tyskland neste sommer.

Hans landslagsmål nummer 55 var en toppscorer verdig.

1–0: England-kapteinen la en nydelig crossball over til Bukayo Saka på høyre siden. Arsenal-kanten svarte med å servere Kane på bakre stolpe. Der vant Tottenham-spissen duellen med Oleksandr Karavajev.

Før matchen Harry Kane hedret med gullstøvel etter at han torsdag la Wayne Rooney bak seg på listen over tidenes målscorere for «Three Lions». Kanes 54. scoring var med på å senke regjerende europamester Italia i Napoli.

Kane feiret med kona Katie Goodland og deres tre barn ute på gresset foran 83.947 tilskuere i London.

De to døtrene, Vivienne Jane og Ivy Jane, med «Daddy» på ryggen. Yngstemann Louis Harry med «Dada».

FAMILIEN: Harry Kane med kona Katie Goodland og barna på Wembley.

England-spissen har nå 22 mål for England på Wembley. Han tangerer dermed Gary Linekers antall scoringer på nasjonalarenaen. Bare en av heltene fra VM-gullet i 1966, Bobby Charlton, er foran med sine 23.

Det løsnet for England etter Kane-scoringen.

2–0: Bukayo Saka leverte bare to minutter senere en mål i superklassen. Kantspilleren beveget seg inn i banen og curlet ballen i motsatt hjørne. 21-åringens scoring var i superklassen.

Etter nesten en omgangs engelske bearbeiding, falt Ukraina. Gjestene hadde en hel sving av jublende landsmenn med seg i den første landskampen siden 10. september i fjor. Før kampen demonstrerte begge lag mot krigen med et felles bilde bak det ukrainske flagget med påskriften «Peace».

Ukraina hadde ballen mer i 2. omgang, men klarte aldri å skape de store sjansene mot et godt England-forsvar bygd rundt solide John Stones. På midtbanen holdt Jude Bellingham god kontroll.

12 minutter før slutt gikk Harry Kane ut til rungende applaus.

Brentfords toppscorer Ivan Toney kom inn. Spissen er klubbens første A-landslagsspiller for England på 84 år. Den forrige var Les Smith i 1939.

Men Kane og Saka forble kampens eneste målscorere.