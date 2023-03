Zlatan Ibrahimovic og de svenske stjernen trente i Stockholm onsdag.

Mann pågrepet under svensk landslagstrening – oppførte seg truende

En mann som oppførte seg truende, skal ha tatt seg inn på den svenske landskamparenaen i fotball mens Zlatan Ibrahimovic & co. trente onsdag.

NTB

Det er Aftonbladet som omtaler episoden som fant sted på Friends Arena i Stockholm-bydelen Solna.

Mannen skal ha kommet seg langt inn på arenaen samtidig som de svenske stjernene trente onsdag ettermiddag.

– Vi har sikkerhetspersonell som er der ute og undersøker situasjonen, sier det svenske fotballforbundets pressesjef Petra Thorén til avisen.

Svensk politi opplyser at mannen klarte å ta seg langt inn i stadionanlegget til tross for at han ikke hadde noe der å gjøre.

– Mannen har sagt ting som har fått oss til å reagere, sier pressetalsmann Daniel Wikdahl.

Mannen er tatt hånd om av politiet.