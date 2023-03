RETURNERER TIL BANEN: Pål André Helland skal spille 4.-divisjon denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Helland klar for spill i 4.-divisjon

Pål André Helland (33) har skrevet under for 4.-divisjonsklubben Løvenstad på Romerike.

Det opplyser Løvenstad på Twitter.

Helland la proffkarrieren på hylla etter sesongen i fjor. Siden har han vært i Viaplays studio som fotballekspert og begynt som G19-trener i Lillestrøm.

Han spilte de to siste sesongene for LSK. Før det ble han en stor profil i norsk fotball med sin innsats for Rosenborg. Han vant NM med Hødd i 2012.

33-åringen fikk seks landskamper og scoret ett mål.