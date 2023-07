Nivå tre-laget Kjelsås til sensasjonell semifinale i cupen – Bodø/Glimt slo HamKam på Briskeby

(HamKam - Bodø/Glimt 0–2, Kjelsås - Raufoss 2–1) Etter en sluttdramatikk uten sidestykke, gikk askeladden Kjelsås fra nivå tre i norsk fotball til en sensasjonell cupsemifinale.

– Det er så deilig å krige inn den siste der. Det er helt sinnssykt, det er lengre enn Kjelsås noen gang har kommet. Jævlig deilig, sier Aslaksrud til TV 2.

Hans straffespark hele seks minutter på overtid sørget for Kjelsås’ første cupsemifinale noen gang. Men det var bare slutten på en uhyre dramatisk avslutning.

Etter en snau time fikk hjemmefansen scoringen de hadde håpet på, da Rasmus Eggen Vinge avsluttet et godt angrep på nydelig vis.

Like før slutt kom utligningen. Nicolai Fremstad trodde først at hans kontante hodestøt i mål ble annullert for offside. Markus Johnsgård var offsideplassert og bak dødlinja – altså utenfor banen – da han headet ut i feltet igjen. Det ble til slutt den målgivende pasningen.

Dommer konfererte så med assistentdommer og valgte til slutt å godkjenne scoringen.

Fire minutter på overtid hadde dramatikken et utrolig ess i ermet. Jens Aslaksrud gikk i bakken i feltet og fikk straffespark – og han ekspederte det selv i mål. Seks minutter på overtid sikret de den vanvittige seieren.

I semifinalen venter Molde.

Glimt videre

Bodø/Glimt var uten flere profiler, og har mistet Hugo Vetlesen til Club Brügge og Joel Mvuka har endelig fullført sin overgang til fransk fotball.

Likevel hadde de god kontroll fra start mot HamKam, og traff metallet to ganger før Albert Grønbæk omsider sendte gjestene i ledelsen på Briskeby tidlig i andre omgang.

Patrick Berg hadde flere gode avslutninger, før han kvarteret før slutt banket ballen i mål fra om lag tretti meter. En nydelig avslutning fra lang distanse – som langt på vei punkterte kampen.