VISER MUSKLER: Zlatan har holdt seg i form siden han måtte operere korsbåndet på venstre kne i sommer.

Zlatan nærmer seg Milan-comeback

Zlatan Ibrahimovic (41) trikser på stranden, flekser muskler og nærmer seg endelig comeback etter kneoperasjonen i sommer.

Med boksehansker, sixpack og et kne som ser overraskende bra ut ønsket Zlatan følgerne sine – og konene deres – en god jul. Noen dager senere la han ut sine første offentlige ballberøringer siden han røyket sigar og løftet Scudettoen for syv måneder siden: Et par rolige triks på en hvit strand ett eller annet sted i verden.

Når AC Milan starter vårsesongen mot Salernitana onsdag kl. 12:30 på VG+ Sport er ikke svensken i troppen, men Instagram-bildene lyver ikke:

Zlatan er snart tilbake.

41-åringen slet også med skader forrige sesong, spilte 23 ligakamper i Milans etterlengtede mestersesong, og kun 11 av dem fra start.

Etter troféløftingen i mai ble det klart at spissen hadde spilt med skadet korsbånd, og mange trodde det var slutten på en legendarisk karriere da Zlatan meldte forfall til Sveriges kamper mot Norge.

– Jeg visste at hver gang jeg løp ut på banen så gjorde jeg skaden verre, men jeg angrer ikke, jeg ville gjort det igjen, bare for å vinne scudettoen. Alle trofeer har en pris, og prisen denne gangen var kneet mitt, sier Zlatan ifølge The National News.

Men løven lar seg fremdeles ikke temme, og nå har han brukt VM-pausen på å brøle seg tilbake i fotballform sammen med laget i Dubai.

Han rakk også å ta turen til nabolandet Qatar for å se sin tidligere lagkamerat Lionel Messi vinne VM:

GODT HUMØR: Zlatan (t.v.) så VM-finalen på VIP-tribunen sammen med blant andre tidligere lagkamerat Paul Pogba, Frankrikes president Emmanuel Macron og FIFA-president Gianni Infantino.

Avisen Diario AS skriver at Ibrahimovic nå er på randen til å være tilbake i full trening igjen, planen er å være spilleklar midt i januar. Aftonbladet skriver det samme. Comebacket kan komme i Supercoppa-finalen mot byrivalen Inter 18. januar.

Det håper i alle fall Romelu Lukaku på.

– Jeg tror fansen vil se det, to spillere som er sultne på å vinne. Jeg håper du er tilbake så snart som mulig, så får vi se hva som skjer på banen, sier Inter-spilleren til Sky Sports.

De to tidligere Manchester United-spissene barket nemlig sammen i Milano-derbyet i 2021.

IKONISK: Situasjonen mellom Lukaku og Zlatan har blitt et veggmaleri utenfor deres felles hjem San Siro.

Et større mål for svensken er nok Champions League-kampene mot Tottenham i februar og mars.

Spiller han der blir han den femte eldste spilleren i Champions League-historien – og den eldste utespilleren. Scorer han vil han med andre ord være tidenes eldste målscorer i turneringen. Det samme gjelder i Serie A.

En legendarisk karriere kan få en historisk slutt.

Se Zlatan i Serie A, Coppa Italia og Supercoppa med VG+ Sport.