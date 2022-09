Erling Braut Haaland og Joao Cancelo (t.h.) på den siste treningen før tirsdagens Champions League-start mot Sevilla. Kampen går i Spania.

CL-debuterer for City i kveld: − Haaland får sin sanne test

Manchester City har fortsatt ikke vunnet den aller gjeveste pokalen i Europa. Derfor mener en City-ekspert at det er i Champions League Erling Braut Haaland (22) får sin sanne test.

Ole Kristian Strøm

Jonas Bucher

Publisert: Nå nettopp

– Det eneste som mangler på den blå halvdelen av Manchester er Europas største premie. Hvor hardt det enn høres ut, vil Haalands karriere bli definert av det som skjer i midtuken, skriver kommentator i Manchester Evening News, Jack Flintham.

Fotballkommentator i Viaplay, Petter Veland, mener Flinthams kommentar er noe overdrevne.

– Det stemmer på en måte, men han tar litt vel hardt i. Hvis Haaland skyter City til fem Premier League-gull de neste fem årene, så vil ikke det være en prestasjon som havner fullstendig i skyggen av et opphold uten et Champions League-trofé, sier Veland til VG.

– Men jeg skjønner hvor han vil hen, legger han til.

Viaplay-profilen mener Haaland og City er en perfekt match på flere områder.

– Det er på en måte sammensmeltningen av både spillerens og klubbens ambisjoner. Haaland har gitt uttrykk for at det er disse midtukekampene med flomlys og Champions League-hymnen som gir han mest pirring i shortsen, og det som mangler for City er trofeet, vurderer Veland.

Gamle sår

Flintham er enig i at det har vært en fantastisk start for nordmannen i Pep Guardiolas Manchester City.

– Nordmannen er kanskje det nærmeste verden har kommet en målmaskin på en stund. Hans evner innenfor 16-meteren er langt over alle andre i Premier League akkurat nå, og også i ligaens historie.

– Hans ti mål på bare seks Premier League-kamper er langt over det selv den mest lojale City-supporter hadde forventet fra spissen. Sett tilbake var det idiotisk å stille spørsmål ved Haalands evne til å fikse denne ligaen - han har tatt den med storm.

Flintham fastslår likevel at Manchester City har dominert den hjemlige arena i årevis, og at det derfor er Champions League som gjelder denne sesongen. Han skriver at City ikke signerte Haaland for å kunne fortsette å vinne Premier League.

Kommentatoren river opp gamle sår ved å minne om semifinaletapet mot Real Madrid sist vår.

– Kunne avverget

– En spiss med et killerinstinkt kunne ha avverget det, skriver Manchester Evening News-eksperten.

Han mener at Guardiola er klar over hva som City må vinne nå.

– Tirsdagens kamp mot Sevilla er ikke det vanskeligste oppgjøret City kommer til å få i Europa i år, men det vil fungere som en god målestokk. Skulle «Haaland Express» fortsette sin destruktive vei på kontinentet, kan Blues være på vei mot sin mest dekorerte sesong noen sinne, mener kommentatoren Jack Flintham.

– Favoritter

Manchester City-korrespondent i The Athletic, Sam Lee, skriver følgende i en kommentar før kveldens oppgjør:

– City er Champions League-favoritter denne sesongen. Hva mer er nytt?

Lee mener at laget er nærmere enn noen gang til å kunne ta Europas gjeveste trofé, og med Haaland i laget vil de virkelig være å regne med.

– Hvis de spiller som de gjorde i vår innen kommende april, bare med Haaland integrert i laget, vil de bli et syn verdt å se», skriver korrespondenten.

Han hevder at det blir vanskelig å stoppe City all den tid Haaland er i Manchester.

– Hvis laget finner det høyeste giret med Haaland som fyrer på alle sylindere, er det vanskelig å se for seg at noen kan stoppe dem. Ikke bare nå, men mens Haaland - og Guardiola - er i Manchester.

Kampstart i Sevilla er 21.00, og følges direkte på VG Live.