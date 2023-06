I ROMANIA: Erik Botheim i aksjon for Norge under U21-EM.

Målløs Botheim om spissplassen: − Hva vil du at jeg skal svare på det?

CLUJ, ROMANIA (VG) Erik Botheim (23) er kaptein for U21-landslaget, men konkurransen om spissplassen fra Seedy Jatta (20) har blitt større under EM.

Erik Botheim har startet begge kampene som midtspiss i Norges 4–3–3-formasjon, uten å score i 1–2-tapet for Sveits eller 0–1-nederlaget for Frankrike.

Spissens forrige nettkjenning på seniornivå var 28. september i fjor, da Botheim satte inn sitt første Serie A-mål for Salernitana. Snart ni måneder senere jakter 23-åringen fortsatt neste scoring.

13 minutter før full tid mot Frankrike ble Botheim erstattet med Vålerenga-angriper Seedy Jatta (20) og ga uttrykk for at han var misfornøyd.

– Selvfølgelig vil du være med og snu det. Jeg regner med at alle fotballspillere ikke vil bli tatt av banen. Men Seedy var nære på å score, så det kunne jo vært en genistrek, ikke sant. Det er ikke noe greier i det. Det er sånn man må regne med, med ulike taktiske grep, sier Botheim i dette intervjuet:

På spørsmål om det er noe lagkameratene og landslagssjef Leif Gunnar Smerud (46) kunne gjort annerledes for å få mer ut av ham, svarer Botheim at han ønsker å være mye involvert i spillet.

– I dag syns jeg vi gjør det mer. Da er vi mer farlig, ikke bare på siden. Samtidig møter vi Frankrike, som kanskje er et av Europas beste lag, om ikke det beste. Så du kan ikke regne med at du får flust av sjanser. De på laget som får sjansene, må sette dem da.

– Du er kaptein og spiller i Serie A. Samtidig har Leif Gunnar gjort flere endringer på laget allerede og han sier at «det er trykk på alle plasser». Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Hva vil du at jeg skal svare på det?

– Inn mot Italia-kampen, føler du at Seedy truer plassen din her nå?

– Det er opp til Leif.

Landslagssjefen merket at Botheim var misfornøyd med å bli byttet ut mot Frankrike. Samtidig er det flere grunner til at Smerud har Oslo-karen som lagets spiss og kaptein, forteller han.

– Erik gjør en utrolig viktig jobb for oss med å få satt struktur og sette presset på riktig måte. Så tror jeg han, og vi også, skulle ønske at han fikk «tappet» en inn. Han jobber og står på, men har fått litt dårlig betalt så langt.

– Hvordan opplevde du reaksjonen hans da han ble byttet ut?

– Jeg er glad for at folk ikke er glad for å bli byttet ut. Det er forståelig. Hvis du hadde blitt byttet ut, hadde du også vært sur. Det må vi tåle, sier Smerud med et smil.

– Merket du at han var misfornøyd?

– Ja, det er ikke så vanskelig å lese Botheim. Han sa ikke så mye, men han viste at han ikke var så fornøyd.

– Seedy Jatta virker veldig frisk. Er det en mulighet for at han kan starte mot Italia?

– Seedy har vært veldig pigg og frisk både for Vålerenga og i den perioden vi har vært samlet nå. Så det er en spennende spiller. Absolutt. Så får vi legge denne bak oss nå og bruke tid til å sette oss inn i Italias prestasjoner og legge en slagplan mot dem. Så får vi se hvem som blir involvert. Det har jeg ikke tatt stilling til enda, sier Smerud, som fortalte etter kampen mot Frankrike at «det er trykk på alle plasser» før startelleveren mot Italia skal tas ut.

Seedy Jatta har fått gjennombruddet som Vålerengas spydspiss denne sesongen og scoret i vår tre mål før han sluttet seg til U21-landslaget.

Han er glad for å representere Norge i EM, men skulle selvsagt ønsket at resultatene hadde vært bedre. Selv var Jatta en redning på strek fra en fransk spiller unna å utligne til 1–1 på overtid søndag kveld.

– Vi har ikke marginene på vår side. Det er bare uflaks at vi ikke scorer, sier Jatta til VG.

– Hvordan har det vært å starte på benken de to første kampene?

– Det har ikke vært gøy, men det er bare læring. Jeg tar det til meg, sier 20-åringen og smiler forsiktig.

På spørsmål om Jatta tror det finnes en mulighet for at han starter mot Italia, blir spissen beskjeden.

– Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg vet ikke hva jeg skal si der.

I FORM: Seedy Jatta har hatt to positive innhopp for Norge under U21-EM. Her er VIF-angriperen i duell med Frankrikes Manu Koné.

Intervjuet ble sendt direkte på VG i forbindelse med sendingen av Norge-Frankrike. I TV-studioet satt blant andre Vegar Eggen Hedenstad (31), som er lagkamerat med Jatta i Vålerenga. Han smilte da han hørte uttalelsene.

– Seedy er alltid politisk korrekt når han blir spurt om den typen ting. Selvfølgelig ønsker han å spille. Jeg syns han var god da han kom inn i dag. Botheim er kaptein og har levert greit, syns jeg. Jeg er glad for at det ikke er opp til meg, men Smerud, sier Eggen Hedenstad om spissvalget.

Fotballekspert Petter Veland uttalte på sin side at Botheim burde få fornyet tillit mot Italia førstkommende onsdag, et oppgjør Norge må vinne med minst to mål får å kunne gå videre fra gruppen.

– Han er på mange måter Smeruds forlengede arm ute på banen. Han har vært med på opp- og nedturer. Han har en god mental styrke. Det er en av grunnene til at jeg vil ha Botheim utpå der.