Pep Guardiola klemmer Manchester City-kaptein Ilkay Gündogan etter FA-cuptriumfen tidligere i måneden.

Guardiola om Gündogan: − Kjemper for å beholde ham

Pep Guardiola sier han håper at Ilkay Gündogan (32) blir i Manchester City, men at han venter konkurranse fra sin tidligere klubb Barcelona.

Gündogans kontrakt med City går ut 30. juni, og det er ennå ikke klart hvor tyskeren fortsetter karrieren.

– Jeg vet at Barcelona er interessert, og det er City også, sier Guardiola om Gündogan, som han hentet til klubben som fersk City-manager i 2016.

– Jeg håper han blir hos oss. Om han drar til Barca, vil det være en ekstraordinær signering. Vi kjemper for å beholde ham. Men om han skriver under for Barca, vil jeg si til ham at han kommer til å få en kjempeflott tid der, fortsetter suksesstreneren, ifølge AFP.

