Kommentar

En kveld for norske historiebøker – og et Arsenal-råd fra Rooney

WOW-KAMP: Kan Martin Ødegaard og Arsenal snyte Manchester City og Erling Braut Haaland for gullet? Onsdag kveld kan mye avgjøres.

To norske hovedroller i seriefinalen i verdens mest populære fotball-liga. Det er en kveld for minnebøkene.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er muligens lett å bli historieløs, men det er også mulig å sitte fast i nostalgi og minner og ikke anerkjenne hva som skjer her og nå.

Det har vært markante nordmenn i internasjonal fotball tidligere, Rune Bratseth i datidens tyske gigant Werder Bremen kanskje den mest dominerende. Hallvar Thoresen Hallvar ThoresenStjerne i nederlandske PSV Eindhoven på 80-tallet, Ole Gunnar Solskjær, John Carew og John Arne Riise hadde også fremtredende roller, og flere kunne vært nevnt, men det Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard driver med har tatt det til et helt nytt nivå.

Og nå er de klare for sin største kamp. Hvem blir den første norske Premier League-mesteren siden Solskjær vant med Manchester United for 16 år siden? 28. mai er det klart, mye kan avgjøres på Etihad 25. april.

Manchester City-Arsenal sendes på Viaplay og VSport Premier League. Kampstart: 21.00.

Info Norske Premier League-vinnere 6 titler: Ole Gunnar Solskjær, Manchester United (97, 99, 00, 01, 03, 07) 4 titler: Ronny Johnsen, Manchester United (97, 99, 01) 3 titler: Henning Berg, Blackburn i 95, Manchester United i 99 og 00. Ronny Johnsen fikk bare tre kamper i 99/00-sesongen på grunn av skader, men han fikk en «spesiell dispensasjon» og en medalje likevel. Vis mer

Haaland er allerede en global superstjerne. Det vil nesten være mer overraskende om han ikke scorer mot Arsenal, enn om han gjør et nytt hat trick.

Ødegaard var en global tenåringssensasjon. Muligens valgte han en vanskelig vei via Madrid, men det kan også ha vært den som har formet ham til å bli en leder og en kaptein for en av verdens største klubber.

EN LEK: Erling Braut Haaland scorer sitt 32. ligamål, Citys tredje i 3–1-seieren mot Leicester.

Til sammen har Arsenal og Manchester City, de to suverene topplagene, scoret 155 155Arsenal har 77 mål på 32 kamper, City 78 på 30 kamper. ligamål. En norsk kroppsdel, som oftest et venstrebein, har vært sist eller nest sist på 56 av dem 56 av demHaaland har 32 mål og fem assist. Ødegaard har 12 mål og syv assist., over en tredjedel.

Arsenal har vært nesten sjokkerende gode. Ingen regnet denne unge gjengen som en tittelkandidat da det startet. Fortsatt leder Ødegaards lag med fem poeng, fortsatt må Manchester City vinne de to hengekampene for å gå forbi, men er det noe de siste sesongene har lært oss så er det dette: Når det tetter seg til i gullstriden, når kamper må vinnes, da gjør Manchester City det.

18/19: Vant de 14 (!) siste kampene. Endte ett poeng foran Liverpool.

20/21: Ubeseiret i de 12 siste, ni av dem vunnet. Endte ett poeng foran Liverpool.

22/23: I gang med langspurten igjen. Ubeseiret i de åtte siste, syv av dem vunnet.

Skal det bli ligagull for første gang på 19 år, må Arsenal følge Citys seierstempo helt inn og på mange måter sjokkere en gang til. Aller helst bør det bli seier på Etihad, i hvert fall uavgjort, men det er nesten ingen som får til noen av delene. Denne sesongen har City spilt hjemme 25 ganger, vunnet 23 av dem og scoret 86 mål – 3,44 pr. kamp.

Info Citys hjemmekamper denne sesongen Manchester City har vært nådeløse hjemme på Etihad denne sesongen. 25 kamper, 23 seire. Brentford vant 2–1 i november, i den siste runden før VM. Everton greide uavgjort 1–1. Her er alle kampene: Premier League: Bournemouth (4–0), Crystal Palace (4–2), Nottingham Forest (6–0), Manchester United (6–3), Southampton (4–0), Brighton (3–1), Fulham (2–1), Brentford (1–2), Everton (1–1), Tottenham (4–2), Wolves (3–0), Aston Villa (3–1), Newcastle (2–0), Liverpool (4–1), Leicester (3–1). FA-cup: Chelsea (4–0), Arsenal (1–0), Burnley (6–0). Ligacup: Chelsea (2–0), Liverpool (3–2). Champions League: Borussia Dortmund (2–1), København (5–0), Sevilla (3–1), Leipzig (7–0), Bayern München (3–0). Vis mer

Arsenal-sjef Mikel Arteta er tidligere Guardiola-assistent, men han har foreløpig ikke fått så mye ut av at han kjenner til det som skjer på innsiden av Etihad. Siden han tok over i desember 2019 har han prøvd seg mot sin gamle klubb ni ganger: Åtte er tapt, to av dem denne sesongen to av dem denne sesongenFA-cupen: City-Arsenal 1-0. Ligaen: Arsenal-City 1-3, den eneste oppturen kom i semifinalen i FA-cupen foran et coronatomt Wembley midt i juli i 2020 (vant 2–0).

Nå står han foran sin største kamp som manager, og Manchester United-legenden Wayne Rooney har et tydelig råd til Arteta: Angrip – eller dø sakte.

I sin faste spalte i Sunday Times mimrer han 11 år tilbake i tid, til da United var tre poeng foran nettopp City, med tre kamper igjen. Lagene møttes på Etihad, taktikken var å legge seg bakpå for å få med seg ett poeng og lede med tre med to kamper igjen. Det endte med 0-1-tap, to kamper senere sikret City gullet på bedre målforskjell etter et kjempedrama i siste runde.

GLEMMER DET IKKE: Vincent Kompany vinner duellen med Chris Smalling og nikker inn seiersmålet i gullstriden i 2012. Fra venstre Yaya Touré, Michael Carrick, Carlos Tevez, Phil Jones, David de Gea, Rio Ferdinand og Joleon Lescott.

«Hvorfor prøvde vi ikke å vinne?» spør Rooney og forteller at det «til denne dag» irriterer ham.

I Rosenborgs storhetstid mente Nils Arne Eggen at å legge seg i forsvar på Lerkendal var som å sende Salman Rushdie Salman RushdieI 1989 ble en fatwa utstedt av lederen av Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, via Radio Teheran. Denne fatwaen krevde at Rushdie måtte henrettes, etter at han skrev boken «Sataniske vers», som ble ansett som blasfemisk mot islam. på sykkel gjennom Teheran. Rooney antyder at noe av den samme skjebnen venter lag som bare satser på å forsvare seg på Etihad. «Å legge seg bakpå mot City er som å dø sakte», skriver han.

Problemet er selvsagt at dersom man legger seg frempå, er det en nordmann som får store rom å løpe i.

Da kan man bli tatt livet av med en gang.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post