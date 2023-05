SAUDI-ARABIA NESTE? Flere medier hevder at Messi er ferdig i PSG til sommeren og kan ende opp til Saudi-Arabia.

Medier: Messi tilbys astronomisk sum for ett år i Saudi-Arabia

Flere internasjonale medier skriver onsdag at Lionel Messi vil bli tilbudt over fire milliarder kroner for én sesong i Saudi-Arabia.

Tirsdag skrev franske medier at Lionel Messi hadde blitt suspendert av PSG i to uker etter en tur til Saudi-Arabia, og dagen etter rapporteres det at Messis neste stoppested kan bli i nettopp landet han besøkte.

«Avtalen vil bli den mest lukrative gjennom historien, og vil igjen sette argentinere opp mot rivalen Ronaldo», skriver The Telegraph, som hevder at Messi snakker med saudiarabiske myndigheter om en årslønn på 320 millioner pund.

Det tilsvarer 4,3 milliarder kroner etter onsdagens kurs.

MESSI I SAUDI-ARABIA: Lionel Messi og familien på besøk i Saudi-Arabia tidligere denne uken.

Sky Sports skriver at Messi er ferdig i PSG til sommeren og at klubben Al Hilal i Saudi-Arabia, med støtte fra landet, vil tilby Messi 400 millioner pund (5,4 milliarder kroner) for én sesong i klubben.

Cristiano Ronaldo signerte som kjent for saudiarabiske Al-Nassr i november. Tirsdag publiserte finansmagasinet Forbes sin topp-ti-liste over de best betalte idrettsutøverne i 2023, en oversikt som ble toppet av Ronaldo med 1,47 milliarder kroner i årsinntekt.

Messi sto der oppført med 1,4 milliarder kroner i inntekt.