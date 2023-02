FERDIG: DAvid Nicola er ferdig som Salernitana-manager i italensk Serie A.

Botheim-manageren: Sparket for andre gang på 31 dager

David Nicola fikk sparken som Salernitana-manager 16. januar etter stortap. Han ble tatt inn i varmen igjen etter to dager. Nå fikk han sparken igjen.

Først fikk han sparken etter 2–8-tapet for Atalanta. Så fikk han den samme jobben tilbake. Men nå er frem og tilbake og tilbake og frem like langt og kroken på døra, for nå er manageren til Erik Botheim, Emil Bohinen og Julian Kristoffersen sparket igjen. Det melder klubben på Twitter.

Den italienske Serie A-klubben takker for innsatsen når de kaster ham ut for andre gang på en måned.

Salernitana ligger på 16. plass av 20 lag i Serie A. Klubben har fem seire, seks uavgjort og 11 tap denne sesongen, og