SCORET ENDELIG: Det eneste som har manglet for Brann-spiller Ole Didrik Blomberg denne sesongen, er scoringer. Da skader det ikke at den første kom i cupfinaleseieren mot Lillestrøm.

Cuphelten fikk mamma-hjelp: − Hun er nesten for god til det

ULLEVAAL STADION (VG) Ole Didrik Blomberg (22) slet benken og kjente på motgang, men i år er han en av Brann-trener Eirik Hornelands favoritter. Mye takket være «terapeutiske» samtaler med moren.

– Det er nesten så jeg blir irritert når jeg snakker med henne, for hun har så gode poenger. Hun kunne nesten vært en terapeut, smiler Ole Didrik Blomberg.

Han snakker om sin mor, Anne Marie Blomberg – som ikke er terapeut, men tvert imot yogainstruktør. De siste årene har både hun og andre i familien spilt en ekstra viktig rolle for mannen som ble en av Branns store cupfinalehelter.

Blomberg scoret nemlig det første målet da Brann sikret gullet med 2–0-seier mot Lillestrøm.

FOTBALLMAMMA: Ole Didrik Blomberg sammen med sin mor, Anne Marie Blomberg, etter en kamp.

Et slikt øyeblikk har Blomberg ventet lenge på. Det er nemlig først de siste månedene 22-åringen har blitt fast i Branns startoppstilling.

I fjor satt Blomberg på benken fra start i 27 av 30 kamper.

– Jeg følte jeg fortjente mer, sier han.

Han ble riktignok ofte byttet inn, men den Bergensfødte angriperen ville naturlig nok spille mye mer.

– Sånn er fotball, og sånn kan det være i livet. Det er bare å stå i det. Men det blir selvfølgelig tungt, og da må du ha et uttak for å få ut den siden av saken, sier Blomberg – som tidligere har uttalt til BT at han er opptatt av at også menn skal kunne snakke om det som er vanskelig.

– Jeg snakket med familien og damen min, og aller mest med moren min, forteller Blomberg.

På spørsmål om moren er en god samtaleterapeut, svarer Brann-spilleren med et flir:

– Hun er nesten for god til det ...

JUBELBRØL: – Euforisk, beskriver Blomberg (bakerst) følelsene etter Branns cupfinaleseier. Her jubler han sammen med Bård Finne.

– Jeg tror kanskje hun skulle ønske at hun hadde flere fotballfaglige poenger, det er mer generelt og mentalt. Litt om hvordan jeg har det hver dag, forklarer han.

– Hva er det beste rådet hun har gitt deg?

– Å, det er mange. Men kanskje at hvis du elsker fotball, så har du det bra.

Denne sesongen har Blomberg fått betalt for tålmodigheten. Han har startet alle kampene i eliteserien, bortsett fra én da han hadde en liten kjenning.

MÅLSCORERNE: Bård Finne og Blomberg scoret hvert sitt mål, og avgjorde med det cupfinalen.

Eirik Horneland sier til VG at han egentlig aldri har vært i tvil om at Blomberg kom til å slå gjennom. Men Brann-treneren mener spilleren trengte nettopp en liten mental oppstrammer.

– Han var litt tam mentalt, syntes jeg, hvis jeg skal være ærlig. Han var en gutt som trengte å stramme seg litt opp og få en tøffere attitude. Han har tatt det til seg. Det er utrolig kjekt at han får betalt for det, og nå begynner han å se ut som en fullblods eliteseriespiller, sier Horneland.

Han humrer når han blir spurt om han måtte ta en «alvorsprat» med Blomberg.

– Ja, det har jeg med han på feltet nesten hver dag, hehe! Når han syns synd på seg selv og har vondt i føttene og alt det der. Men han er bare en god gutt, med et ekstremt talent. Og så vet han ikke alltid hvor god han er selv.

HADDE TROEN: Brann-trener Eirik Horneland forteller at han alltid så at Blomberg hadde et stort talent.

Men Horneland har altså egentlig sett det lenge.

– Han var jo egentlig veldig bra i fjor. Så ble det litt synd når laget vant og vant og vant, og laget hadde satt seg, forklarer treneren

– Men nå har han fått bygget på talentet sitt og bygget på mentaliteten sin. Han er mye mer moden for å starte en kamp for Brann.

Målet i cupfinalen ble sesongens første for Blomberg.

– Jeg håper det ble starten på at jeg scorer flere, fastslår han selv.