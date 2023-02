STIKK: Manchester City-manager Pep Guardiola svarte sarkastisk på et spørsmål om byrival Manchester United mandag. Her fra en tidligere pressekonferanse.

City til kvartfinalen – Guardiola ga stikk til erkerivalen

(Bristol City - Manchester City 0–3) Uten Erling Braut Haaland avanserte Manchester City enkelt til kvartfinalen i FA-cupen. Dagen før sendte manager Pep Guardiola et stikk i retning nabo og ligacupvinner Manchester United.

Phil Foden satte inn gjestenes første, før 22-åringen var siste City-spiller på Thomas Kalas’ selvmål i andre omgang. Kevin De Bruyne punkterte kampen fullstendig med et velplassert skudd fra distanse i sluttminuttene mot Championship-klubben Bristol City.

Manchester United er et av lagene City kan møte i kvartfinalen (møter West Ham torsdag), og City merker at United kommer stadig nærmere sportslig.

ENKELT TIL KVARTFINALE: Kevin De Bruyne og resten av Manchester City hadde få problemer borte mot Bristol City.

Guardiola svarte på spørsmål om rivalen på en pressekonferanse mandag, og han kom med et aldri så lite stikk til byrivalensom har klatret på tabellen i Premier League de siste månedene, og for alvor har meldt seg på som en potensiell utfordrer i tittelkampen.

Søndag sikret gigantklubben sin første tittel på seks år, da Newcastle ble slått i ligacupfinalen.

Info FA-cupen, 5. runde Spilt tirsdag: Stoke - Brighton 0–1 Leicester - Blackburn 1–2 Fulham - Leeds 0–2 Bristol City - Manchester City 0–3 Spilles onsdag: Southampton - Grimsby Burnley - Fleetwood Manchester United - West Ham Sheffield United - Tottenham Vis mer

Guardiola fikk dette spørsmålet:

– Vi har blitt vant til at Arsenal har blitt Citys hovedrivaler denne sesongen, mens Liverpool har vært det de siste tre-fire årene. Tror du Manchester United kommer til å ende opp på det nivået for resten av denne sesongen?

– Ja, hvis de bruker litt mer penger, så, svarer Guardiola og trekker på smilebåndet.

Presserommet brøt ut i latter.

– For de har ikke brukt noe, er det ikke sånn? fortsetter City-manageren.

Sky Sports omtaler Guardiolas svar som et «frekt spark» i retning United.

Ifølge The Guardian har Manchester United brukt 685 millioner pund de siste fem årene, mens City har brukt 660 millioner. Avisen skriver også at United har brukt 527 millioner pund mer enn de har solgt for, sammenlignet med Citys 162 millioner.

Tidligere i februar bekreftet Premier League at Manchester City etterforskes for over hundre finansielle regelbrudd siden 2009.

Guardiola uttalte følgende etter at etterforskningen ble kjent:

– Vær forsiktige i fremtiden. For mange klubber kan komme med anklager, så mange kan bli anklaget for det samme som vi har blitt, advarer Guardiola.

City-treneren tok seg også tid til å svare mer utfyllende på spørsmålet om byrival United mandag.

– De er i det sjiktet de bør være normalt sett. Da jeg landet her trodde jeg at United alltid ville være der, historisk sett og alt rundt. Erik (ten Hag) gjør en vanvittig jobb, roser han.