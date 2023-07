Steven Gerrard blir trener for saudiarabisk lag.

Gerrard blir trener i Saudi-Arabia

Liverpool-legenden Steven Gerrard ble mandag presentert som saudiarabiske Al-Ettifaqs nye hovedtrener.

Det engelske fotballikonet slutter seg dermed til flere store fotballnavn som denne sommeren har tatt jobber for saudiarabiske klubber.

Gerrard har vært uten jobb siden han fikk sparken som manager for Premier League-klubben Aston Villa i fjor. I juni avslørte Gerrard at han hadde fått tilbud fra Saudi-Arabia, men at han var lunken på å akseptere.

Nå har han skrevet under på en kontrakt med Al-Ettifaq, opplyser klubben på Twitter mandag ettermiddag.

Nylig ble en annen Liverpool-legende, Robbie Fowler, presentert som ny trener for 2.-divisjonsklubben Al-Qadsiah. AL-Ettifaq ble nummer syv i den saudiarabiske toppdivisjonen i fjor. Neste sesong skal det for første gang være 18 lag i ligaen.

Flere store stjerner har signert for saudiarabiske klubber denne sesongen. Karim Benzema, N'Golo Kanté og Cristiano Ronaldo er blant spillerne som har sin hverdag i den saudiarabiske toppdivisjonen.