Marokkos vei til VM-sjokket: − Ikke til å tro

De spiller for kongen, for fedrelandet, for Afrika – og for en landslagstrener som plutselig overtok bare et par måneder før VM.

Ole Kristian Strøm

Sigrid Øverby

Marokko skal onsdag spille semifinale i VM som det første afrikanske laget i historien.