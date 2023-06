1 / 4 Landslagssjef Ståle Solbakken etter torsdagens trening. Solbakken fikk privat skyss av sikkerhetssjef Geir Ellefsen. Solbakken fikk privat skyss av sikkerhetssjef Geir Ellefsen. Solbakken fikk privat skyss av sikkerhetssjef Geir Ellefsen. forrige neste fullskjerm Landslagssjef Ståle Solbakken etter torsdagens trening.

Opplysninger til VG: Solbakken drillet førsteellever uten Sander Berge

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (55) fortsetter etter alt å dømme med samme midtbanetrio i skjebnekampen mot Skottland som i de foregående kampene mot Spania og Georgia.

Onsdag uttalte nemlig landslagssjef Ståle Solbakken at stjernespissen Erling Braut Haaland skulle stå over onsdagens spilløkt, mens han skulle delta for fullt fra og med torsdag.

– Da kommer han til å starte på det laget som skal spille på lørdag, sa Solbakken onsdag.

Da venter Skottland i det som potensielt kan være helt avgjørende for om Norge klarer å kvalifisere seg til neste års EM. Etter tap mot Spania og uavgjort i Georgia, har Norge kniven på strupen i gruppe A.

På pressekonferansen torsdag fikk Solbakken spørsmål om hvorvidt laget til lørdag er klart.

– Laget er så å si klart, sier Solbakken.

Ifølge VGs opplysninger var det følgende elleve som spilte sammen på «Haaland-laget» torsdag ettermiddag:

4–3–3: Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Ola Solbakken

Solbakken svarte slik da VG spøkte med om det kunne være «Forræder»-aktuelle Frode Grodås som kunne være kilden til lekkasjene:

Dersom det er laget som starter på lørdag betyr det at Solbakken velger å fortsette med midtbanetrioen som fikk mye ros mot Spania og Georgia. Spesielt Benfica-spiller Fredrik Aursnes blir trukket frem som en som fikk sitt store gjennombrudd sist.

Det betyr i så fall at Premier League-klare Sander Berge, som rykket opp med Sheffield United denne sesongen, ikke starter.

I 0–3-tapet mot Spania fikk Sander Berge 74 minutter i en uvant høyre kantrolle, før han ble plassert på benken fra start i den påfølgende kampen mot Georgia.

I PRAT: Ståle Solbakken i snakk med Erling Braut Haaland og Sander Berge på torsdagens trening.

På torsdagens pressekonferanse sa Ståle Solbakken seg enig i at midtstopper- og venstrekantplassen er blant posisjonene hvor det er jevnest kamp om plassen.

Kantalternativet Mohamed Elyounoussi tok det litt med ro på torsdagens trening, men er forventet å være hundre prosent og spilleklar i god tid før lørdagens kamp.

Samtidig kan det virke som at Vålerenga-stopper Stefan Strandberg får muligheten foran Mainz-stopper Andreas Hanche-Olsen, som ødela gulldrømmen for landslagskollegaen Julian Ryerson nylig: