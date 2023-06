Viking tilbake på vinnersporet – slo Sarpsborg 3-1 på bortebane

Viking tok sin første ligaseier på tre kamper med 3-1 borte mot Sarpsborg i Eliteserien søndag kveld.

– Fantastisk deilig. Det var tre viktige poeng før en kort sommerpause. Det var viktig å slå tilbake etter to tap, sa Viking-trener Morten Jensen til TV 2.

Sist siddisene vant en kamp i Eliteserien var helt tilbake i 16.-maikampen hjemme mot Odd (3-2). De to siste seriekampene endte med 3-4-tap for Molde og 1-5-tap for Bodø/Glimt.

Søndag kunne Viking igjen slippe jubelen løs da Harald Nilsen Tangen utnyttet en feil i Sarpsborg-forsvaret og trillet inn 1-0-målet etter bare 15 minutter.

– Det var kontrollert og fint satt, så jeg er fornøyd med det. Vi må ta vare på ballen mer, og så håper jeg vi klarer å ri det i land, sa Tangen til TV 2 i pausen.

Etter hvilen ble vondt til verre for vertene da David Brekalo headet inn 2-0 på en corner fra Zlatko Tripic, bare fire minutter inn i 2. omgang.

– En hyllest til alle gutta

I sluttminuttene reduserte Mikkel Maigaard for vertene, men det hadde lite å si da Sander Svendsen la på til 3-1 to minutter på overtid.

– Det var utrolig deilig, selvfølgelig, men jeg vil gi en hyllest til alle gutta som er utpå banen i dag. Det er et fantastisk samhold og en jobb alle gjør for hverandre, og det er det som gjør at vi får med oss tre poeng, sa Svendsen til TV 2.

– Jeg burde scoret mer enn ett mål i dag. Vi kommer til sjansene, og det er positivt, men vi må begynne å sette dem, sa Maigaard til kanalen.

– Vi roter det til

Viking klatrer dermed opp på 4.-plass på tabellen. Det er bare tre poeng opp til Brann på sølvplass.

Sarpsborg er på sin side inne i en dårlig periode, hvor de også tapte 1-2 borte mot Tromsø i forrige seriekamp. Dermed har de falt ned til 7.-plass på tabellen.

– Vi roter det til for oss selv. Det fins mye som er bra i kampen, men også mye som ikke er bra. Vi gir bort mange sjanser og skaper lite selv, sa Sarpsborg-trener Stefan Billborn til rettighetshaveren.

