VANT SERIEFINALEN: Per-Mathias Høgmo feirer en stor triumf på sin gamle hjemmebane i Stockholm.

Per-Mathias Høgmo tilbake på topp i Sverige: − Jeg er utrolig stolt

(Djurgården – Häcken 0–1) Per-Mathias Høgmos Häcken er fem kamper unna svensk seriegull. Lars Olden Larsen ble matchvinner mot Djurgården i Stockholm søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er utrolig stolt over spillerne mine. De fortjener all ros. Det er rett og slett en glede og se, sier Høgmo – ifølge Aftonbladet – etter seieren i seriefinalen foran 25.000 tilskuere på Tele2 Arena.

Häcken står nå med ti kamper på rad uten tap. Göteborg-klubben kan vinne sitt første seriegull gjennom tidene.

Djurgården ledet Allsvenskan før kampen, men nå har Høgmo & co. tre poeng å gå ned til Stockholm-klubben med fem kamper igjen å spille. Kalmar og AIK ligger syv poeng bak Häcken på de to neste plassene.

Olden Larsen avgjorde kampen da han bredsidet inn ballen etter en assist fra høyrekant Ibrahim Sadiq fem minutter før pause. 24-åringen med U-landskamper for Norge er for tiden på utlån fra den russiske klubben Nizjnij Novgorod. Han spilte de fire forrige sesongene for Mjøndalen og KFUM.

Søndag var han overraskelsen i laguttaket til Per-Mathias Høgmo.

Slik ser toppen av Allsvenskan ut:

Det ble temmelig tyst på innendørsarenaen med tak som kan åpnes.

Stjernespissen Alexander Jeremejeff står notert med 21 mål for klubben.

– Det er veldig mye oppmerksomhet på Jeremejeff, så jeg så at det var plass bak dem. Så fikk jeg en fantastisk pasning av «Ibra», sier Olden Larsen til Discovery etter sitt andre mål for klubben.

Matchvinneren ble solgt til den russiske klubben bare 19 dager før Russlands angrep på Ukraina sist vinter. Allerede 19. mars ble han lånt ut til Høgmos klubb.

NORSK MATCHVINNER: Lars Olden Larsen jubler etter kampen.

Even Hovland spilte hele kampen for Häcken på midtstopperplass mens en tredje nordmann, bergenseren Tomas Totland, kom inn de siste 10 minuttene.

– Vi spilte Häcken-fotball i dag. Mange sjanser fremover i første omgang og forsvar av boksen i andre omgang, summerte Høgmo på pressekonferansen.

Häcken ble hardt presset mot slutten av kampen, pådro seg to gule kort på overtid, men båten bar mot Djurgården.

– Det beste laget vi har spilt mot i år, sier Høgmo.

Info Slik spilles avslutningen Häcken: Sundsvall (h), AIK (b), Malmö (h), IFK Göteborg (b), Norrköping (h). Djurgården: AIK (h), Malmö (b), Sundsvall (h), Norrköping (b), Mjällby (h). Vis mer

62-åringen var selv trener for Djurgården da han ble norsk landslagssjef i 2013. Høgmo trakk seg i 2016 og var senere trener og sportslig leder for Fredrikstad.

I fjor sommer tok han over Häcken. Klubben lå da helt sist i Allsvenskan.

Nå er han blitt «Per-Messias» på øya Hisingen, en bydel i Göteborg.

– Fra å komme inn som en kriseløsning i fjor da laget sto med seks poeng på åtte kamper og kampen om å berge plassen. Jeg måtte sette en defensiv plattform og samtidig begynne å så noen tanker om hvordan jeg tenker å spille fotball. Vi brukte høsten til å sette et offensivt 4–3–3 og jobbet hardt siden januar med tydelige rollebeskrivelser, samhandling, fokus på det offensive, har Per-Mathias Høgmo tidligere sagt til VG.

Han bor fortsatt et par netter i uken på Jeløya ved Moss.

Men nå handler alt om seriegull 25 mil lenger sør langs E6.