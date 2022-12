Kommentar

Suarez’ tårer er Afrikas trøst

1 / 4 HODET I HENDENE: Luis Suarez ble oppløst i tårer da han forsto at Sør-Korea var i ledelsen – som betød at Uruguays 2–0-seier over Ghana ikke var nok. forrige neste fullskjerm HODET I HENDENE: Luis Suarez ble oppløst i tårer da han forsto at Sør-Korea var i ledelsen – som betød at Uruguays 2–0-seier over Ghana ikke var nok.

AL-WAKRAH (VG) (Ghana – Uruguay 0–2) Fra elleve meter skulle Ghanas kaptein utslette et tolv år gammelt spøkelse. Isteden ble det bare større.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Men det siste først:

Dette VM-et slutter ikke å levere gruppespill-drama.

For andre dag på rad er det bare tapere igjen på den ene arenaen, og de uruguayanske radioreporterne kunne knapt ropt ut sin fortvilelse høyere etter at Sør-Korea rappet plassen i 8-delsfinalen på flere scorede mål etter sin overtidsscoring mot Portugal.

Uruguay var videre, Luis Suárez hadde lurt Ghana igjen, Uruguay skulle møte storebror Brasil i 8-delsfinalen, men så skal ikke Uruguay det likevel og dommer Daniel Siebert fra Tyskland må ha hjelp for å komme seg unna rasende søramerikanere etterpå.

José Giménez løper bak et TV-team og gestikulerer heftig, trolig i fortvilelse over at hverken Darwin Núñez eller Edinson Cavani fikk straffe, og Siebert gikk mot VAR-rommets råd da han viftet bort den første av de to situasjonene.

Så da står det to lag der og må innse at eventyret er over, og nok en gang gråter VM for og med Ghana og hele Afrika som fortsatt drømmer om sin første semifinale.

Men denne gangen slipper de i hvert fall å se en jublende Luis Suárez foran seg, han som siste minutt av andre ekstraomgang ble keeper i kvartfinalen i VM i Sør-Afrika. De fleste fotballspillere ville nok gjort det samme som Suarez, handsen ga ham rødt kort og Ghana fikk sin straffe, men Ghana og straffer passer stadig dårligere sammen i VM.

Asamoah Gyan blåste den i tverrliggeren i 2010. Uruguay vant straffesparkkonkurransen og Suarez' jubelscener etterpå ble for mye å håndtere for sønderknuste ghanesere, et helt fotballkontinent og i og for seg store deler av fotballverden.

André Ayew var 20 år den gangen og en av de viktigste grunnene til at Ghanas suksess, kåret til banens beste i 8-delsfinalen mot USA, med målgivende ekstraomgang-pasning til matchvinner Asamoah Gyan.

Ayew mistet kvartfinalen mot Uruguay i 2010. Han fikk sitt andre gule kort mot USA, og selv om TV-bildene viste at han ikke var borti USAs Josy Altidore og Ghana protesterte, ble kortet stående.

Fra benken måtte Ayew følge dramaet landet aldri har glemt, og mer enn noen annen var han ute etter å revansjere nederlaget for Uruguay. Alt han trengte å gjøre var å skyte ballen i mål fra 11 meter, det som ifølge Ivar Hoff er lettere enn å ta avspark.

Men det er jo ikke det i en avgjørende VM-kamp.

André Ayew har spilt verden rundt, er sønnen til den afrikanske legenden Abedi Pelé, men det var ingen staut kaptein som gikk fram til ballen.

IKKE STAUT: Ayew tok to nølesteg før han serverte Sergio Rochet i Uruguay-buret en redning. Det gikk som det måtte gå.

Det var en liten gutt med en hel nasjon og en djevel fra Uruguay hengende over skuldrene som listet seg frem og serverte Sergio Rochet en potensiell nasjonalhelt-redning.

Derfra var det utforbakke for Ghana og det sto litt skrevet i fotballstjernene at nå skulle mesterskapslistige Uruguay fikse dette avansementet.

Få minutter senere dukket Suarez opp igjen, selvsagt gjorde han det. Først et skudd som Giorgian De Arrascaeta stupte over målstreken, deretter løftet Suarez ballen videre til de Arrascaeta og Flamengo-spilleren blåste den i mål og Ghana ut av VM.

I QATAR: Trond Johannessen

Tolv minutter etter straffemissen var det mer eller mindre over. Tolv år etter straffemissen vant djevelen igjen.

Men så gjorde han ikke det likevel. Denne gangen var ikke Uruguay listige nok heller. På overtid tapte djevelen også og da beskjeden om det sørkoreanske målet dukket opp på storskjermen forsvant Luis Suarez under drakta.

På en eller annen måte er det nok en trøst for Ghana.