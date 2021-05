Kommentar

Solbakken tar fotballen tilbake til Norge

Av Knut Espen Svegaarden

PÅ TRIBUNEN: Landslagssjef Ståle Solbakken, her på Intility og Vålerenga mot Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Du kan si mange gode ord om Lars Lagerbäck som landslagssjef, men definitivt ikke at han var spesielt interessert i den norske ligaen. Ståle Solbakken gjør det motsatte, kanskje fordi han selv var en del av den norske fotball-grasrota i sin tid.

Onsdag tok Ståle Solbakken ut landslagstroppen til treningskampene mot Luxembourg (2. juni) og Hellas (6. juni). Den inneholdt hele syv spillere fra den norske ligaen. Solbakken mener spillerne – og ligaen – fortjener det. Fire formspillere kan få sin debut – Fredrik Bjørkan, Fredrik Aursnes, Aron Dønnum og Kristoffer Zachariassen.

Tekstmelding fra en norsk klubbleder/trener for noen år siden: «Jeg synes en landslagssjef må brenne for jobben og vise interesse for hvordan vi jobber i klubbene. Jeg har ikke hatt en eneste telefon fra hverken Lars Lagerbäck eller hans assistent. Og ingen av dem har heller besøkt oss. De har aldri brydd seg om den norske ligaen.»

Denne meldingen var ikke enestående, det er bare et eksempel på hvordan deler av norsk fotball følte på litt oppgitthet opp mot de på toppen av norsk fotball, de på A-landslaget. Men det var Lagerbäcks vei. Og han lyktes bra med sin måte, i hvert fall til en viss grad.

Ståle Solbakken er fra Grue kommune i Solør i Hedmark fylke. Han kommer fra breddefotball. Han debuterte ikke i Eliteserien før han var 24 år, A-landslaget debuterte han på da han var 26. Solbakken var glad han ble oppdaget. Han var en såkalt «late bloomer».

Kanskje er det derfor han, som landslagssjef, bryr seg mye mer om det meste i norsk fotball enn de forrige landslagssjefene gjorde: Solbakken legger seg bort i kunstgress kontra naturgress. Han vokste opp med gresskamper i Grue. Han mener det er viktig at gresset fortsetter å gro – også i Norge. Han bryr seg om bredden, våger å si at han skjønner opprøret som nærmer seg der.

Solbakken bryr seg – om det meste innen fotball. Jeg kan ikke huske en norsk landslagssjef som har vært så synlig, så uredd og så tilgjengelig som Ståle Solbakken har vært siden han overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember 2020. Han tåler å stå i det også, enten det er spørsmål om Qatar, VM-deltagelse, kampen om å få spille hjemmekamper på Ullevaal under pandemien, temaer han fint kunne overlatt til andre i Norges Fotballforbund.

Nå sist: Få unntak fra karantenereglene sånn at de spillerne som har imponert ham denne fotball-våren i den hjemlige ligaen – endelig skal få en sjanse til å spille for landslaget. Sammen med Lise Klaveness, ga han seg ikke. Til slutt vant han.

Kampen om kamper på Ullevaal tapte han. Men Solbakken vant kampen om karantenereglene, noe som gjør at André Hansen får sjansen til å kapre keeperplassen, Fredrik Bjørkan kan utfordre Birger Meling, Aron Dønnum kan få vist om hans ekstreme ferdigheter fungerer på et høyere nivå – og Kristoffer Zachariassen har muligheten til å vise at han er landslagets nye «Leo», Øyvind Leonhardsen, kanskje den mest undervurderte av alle spillere under Drillo på 1990-tallet, han som konstant var «på løp», han som ofte var den farligste spilleren foran motstanderens mål.

Ståle Solbakken har selv vært til stede på fire eliteseriearenaer denne vårsesongen, det samme har hans assistenter Kent Bergersen og Brede Hangeland vært. På et vis har Solbakken tatt landslaget tilbake til Norge, selv om kampene fortsatt går i Malaga.

Nå er det opp til eliteseriespillerne å vise at de er verd tilliten Solbakken og teamet har gitt dem.