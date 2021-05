KNUST: Unggutten Phil Foden måtte trøste Sergio Agüero etter at Manchester City tapte finalen. Foto: DAVID RAMOS / REUTERS

Sergio Agüero i tårer etter Champions League-nederlaget: − Hjerteskjærende

Manchester City-legenden Sergio Agüero (32) skulle krone tiden i klubben med det eneste trofeet som manglet, men slik gikk det ikke.

Av Mats Arntzen

I desperat jakt etter et utligningsmål kastet Pep Guardiola inn klubbens mestscorende spiller gjennom tidene.

Argentineren kom inn etter 77 minutter, men var aldri spesielt nære scoring og Chelsea vant kampen 1–0 etter scoring av Kai Havertz. Det hele endte i tårer.

– Dette er hjerteskjærende, sier Agüeros nederlandske eks-lagkamerat Nigel de Jong i beIN Sports’ studio.

– Dette øyeblikket er grusomt for ham og alle i klubben, mener Joleon Lescott – også han lagkamerat fra samme City-æra – i studioet til BT Sports.

I TÅRER: Sergio Agüero var veldig lei seg etter Champions League-tapet. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Sergio Agüero har i denne tiden notert seg for 260 mål på 389 kamper i alle turneringer. Han har vunnet Premier League fem ganger, FA-cupen én gang og ligacupen seks ganger.

I 2014 uttalte han at han ikke ville forlate klubben før de vant Champions League. Kvelden i Portugal skulle bli et perfekt punktum for en fantastisk karrier i Manchester City.

– Når han tar et steg tilbake og ser på hva han har gjort for klubben... Denne klubben ville ikke vært her uten Sergio Agüero, sier Lescott.

Før kampen mot Chelsea sto Sergio Agüero bokført med 36 mål for Manchester City i Champions League. Han klarte ikke å øke antallet i sin 63. CL-kamp for de lyseblå.

– Han spilte i den første Champions League-kampen til Manchester City og nå er han i den første finalen i klubbens historie. For en tjener han har vært for Manchester City og for Premier League, sier Lescott.

HISTORISK: Sergio Agüero ble nærmest udødelig da han hamret inn det avgjørende målet som sikret ligagullet over tre minutter på overtid i siste runde mot QPR i 2012. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Det er foreløpig ingenting som er bekreftet, men alt tyder på at Sergio Agüero fortsetter karrieren i Barcelona.

– Kanskje jeg avslører en hemmelighet. Kanskje er han nær ved å komme til enighet med klubben i hjertet mitt, Barcelona. Der vil han spille sammen med den beste spilleren noensinne, Lionel Messi, og jeg er ganske sikker på at han vil nyte det og gjøre Barcelona sterkere, sa Manchester City-manager Pep Guardiola til BBC etter at Agüero scoret to mål mot Everton i siste ligakamp.

Ifølge Mundo Deportivo venter argentineren bare på at landsmannen Lionel Messi gir grønt lys på at han blir værende i den katalanske storklubben.

Lionel Messi og Sergio Agüero er gode kamerater og førstnevnte er gudfar til Sergio Agüeros sønn, Benjamin, som for øvrig er barnebarnet til Diego Maradona.

– Vi elsker ham så mye. Vi kan ikke erstatte ham, sa Guardiola til Sky Sports etter Agüeros siste ligakamp forrige helg.