fullskjerm neste KALDDUSJ: Kaptein Martin Ødegaard og landslagssjef Ståle Solbakken fikk nok litt å tenke på etter møtet med Hellas.

Solbakken etter kriseomgang: − Det gjør vondt

MÁLAGA (VG) (Norge – Hellas 1–2) Ståle Solbakken (53) testet to nye formasjoner i generalprøven til den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Nederland-kampen til høsten. Det var ingen tvil om hvilken som fungerte best.

– Jeg er bekymret for første omgang. Det var veldig svakt. Ikke i nærheten av nivået vi skal og må være på. Vi henger ikke sammen som lag i det hele tatt, sier kaptein Martin Ødegaard til VG.

Norge stilte i 4–2–3–1-formasjon med midtstopper Stian Gregersen som høyreback og Ødegaard i tierrollen bak alenespiss Erling Braut Haaland.

Forsøket ble en fiasko for Norge: Først scoret Giorgos Masouras etter at det norske forsvaret gikk opp i limingen, så doblet Thanasis Androutsos den greske ledelsen etter en kjempetabbe av Gregersen.

– Det gjør vondt og det gjør vondt for spillerne også, svarer Solbakken på spørsmål fra VG om baklengsmålene.

Solbakken beskriver de to baklengsmålene slik:

– Det første målet skal vi ikke slippe inn. Den ene midtstopperen følger et løp ut av farlig sone, og det blir et stort hull i fireren. De spiller rett gjennom, og så kommer det løp på blindsiden. Det er sånn som ikke kan skje i internasjonal fotball.

– På det andre målet er vi fem røde i egen boks. Det er sånne mål man ikke kan slippe inn i egen forsvar.

Gregersen virket så utilpass som back at Solbakken flyttet ham inn i midten halvveis i omgangen.

– Jeg sa før kampen at det var et «gamble», forklarer landslagssjefen – og tok på seg skylden for baklengsmålet.

Landslagssjefen mente på TV 2 at «gutta går i panikk» i den 1. omgangen.

– Jeg vet ikke om vi går i panikk, men vi henger ikke sammen som lag, mener kaptein Martin Ødegaard på pressekonferansen.

Solbakken gjorde tre bytter og endret formasjon i pausen: Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt og Julian Ryerson kom inn i en 3–4–3-formasjon.

Det ledet til norsk dominans i 2. omgang.

– Vi scorer ett mål og vinner omgangen. Den er bedre, men totalt sett er det jo ikke i nærheten. Det er for dårlig, sier Ødegaard til VG.

Stefan Strandberg stanget inn sitt første landslagsmål i karrieren etter en corner fra nettopp Ødegaard.

Det holdt ikke til å unngå tap, men trolig ga 3–4–3-testen Solbakken noe positivt å ta med seg når han skal bruke sommeren på å pønske ut hvordan Nederland skal bekjempes i VM-kvalifiseringen i september.