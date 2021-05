NYTT MÅL: Eric Kitolano sender Tromsø i føringen mot Strømsgodset. Det var hans andre for sesongen. Foto: Terje Bendiksby, NTB

TIL utnyttet gavepakke - Strømsgodset slo tilbake

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Tromsø 1–1) Her utnytter Eric Kitolano en gavepakke fra Strømsgodset-forsvaret og sender Tromsø i føringen. Godset rakk å rette opp feilen - etter hvert.

Publisert: Nå nettopp

Strømsgodset startet best, skapte mest og hadde tre store sjanser til å score i 1. omgang, men det var Tromsø som fikk det første målet - og det etter en gedigen keepertabbe.

For det var aldri farlig da keeper Viljar Myhra fikk ballen i det 38. minutt. Pasningen til en feilvendt Mikkel Maigaard kunne han imidlertid spart seg. Ruben Yttergård Jenssen var våkent med, snappet ballen og serverte en pasning som gjorde at Eric Kitolano plutselig var alene med keeper.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Dermed kunne 23-åringen sette inn sitt andre mål for sesongen.

Snytt for straffe?

I den andre enden var det Jakob Karlstrøm som holdt TIL i kampen. Keeperen var både dyktig og heldig da han reddet forsøkene fra Fred Friday og Johan Hove.

Innbytter Moses Mawa, som erstattet Fred Friday i pausen, hadde en ball i nota tidlig i 2. omgang. Det skuddet ble annullert på grunn av offside. Det ble starten på nok et stormløp mot Tromsø-målet.

Kan hende Godset burde fått sjansen fra 11 meter da Valdimar Ingimundarsson ble felt i 57. minutt. Islendingen fikk til et slags skudd før han falt, men det ble veldig enkelt for TIL-keeperen.

Ingimundarsson fikk en ny sjanse noen minutter senere, da Strømsgodset kontret TIL i senk. Det var tre mot én i TIL-forsvaret, men Moses Mawas pasning til Ingimundarsson kommer for sent. Han blir avblåst for offside noen meter fra mål.

Hjemmelaget skulle lykkes til slutt. 71 minutter var spilt da Johann Hove var på løp gjennom et vidåpent TIL-forsvar. Pasningen fra Herman Stengel var perfekt, og Hove tok ned ballen på brystet før han klinket til fra kort hold.

Det skuddet var Karlstrøm sjanseløs på.

Godset fortsatte å jakte seiersmålet, men TIL holdt unna.