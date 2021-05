FINALE: Sergio Agüero og Pep Guardiola på Manchester City-trening foran lørdagens finale mot Chelsea. Foto: Susan Vera / POOL / REUTERS POOL

Guardiola om uttaket til finalen: − Fullstendig katastrofe

Manchester City-manager Pep Guardiola syns det er en helt forferdelig oppgave å ta ut laget som får starte kveldens Champions League-finalen mot Chelsea.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

– Forferdelig. Det er en fullstendig katastrofe. Jeg anbefaler deg ikke å bli manager noen gang. Jeg har ingen gode ord, som gjør at det vil lettere, overfor guttene som ikke får spille, sa Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Og dette ble City-managerens elleve utvalgte (4–3–3): Ederson – Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko - De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva - Mahrez, Sterling, Foden.

Men managerens hjerte blør åpenbart voldsomt for dem som ikke kommer på banen.

– Men mitt råd er å stå sammen med laget, vi kan bytte fem eller seks spillere, alle har en mulighet. Alle vil være en del av dette. Jeg syns forferdelig synd på dem, men det er som det er. Det valget jeg tar er for å vinne kampen, sier Guardiola.

Startoppstillingen inkluderer som ventet ikke legenden Sergio Agüero, skade- og sykdomsplaget denne sesongen. Han er på benken. Etter all sannsynlighet fortsetter karrieren hans i Barcelona.

Agüero har gjort 36 mål på 63 kamper i Champions League for Manchester City.

– Selvsagt vil han være klar dersom vi trenger ham til å hjelpe oss å vinne, sier Guardiola til Manchester Evening News.

Foran finalen var det veldig god stemning og mye kjærlighet mellom to menn som straks skal gå fra hverandre. Slik så det ut på fredagens trening:

Det er ti år siden Guardiola vant den andre av sine to Champions League-titler. Da var han i Barcelona, Manchester United ble slått 3–1 i finalen. Etter det har hans lag ikke kommet lenger enn i semifinalen.

På pressekonferansen fredag ettermiddag fortalte manageren om nervøse spillere.

– Noen vil gå utpå med høye skuldre, noen må kjempe, men de må håndtere dette. Jeg er rimelig sikker på at vi må lide for å vinne finalen. Det er fint å si at de skal nyte dette, men noen ganger er ikke dét mulig, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Sergio Agüero la ut denne meldingen på sin Instagram-konto denne uken da han takket for seg:

City er i Porto som nybakte ligamestere. Men Chelsea har vunnet de to siste kampene mellom de to engelske storklubbbene. Chelsea slo ut City med 1–0 i semifinalen i FA-cupen for fem uker siden. Leicester vant til slutt det troféet. Chelsea slo City 2–1 i Premier League-kampen 8. mai.

– Jeg vet nøyaktig hvordan jeg vil vi skal spille og hvem som skal spille. Men jeg skal ikke plage dem så mye. Det er en utrolig opplevelse å være her. Da jeg startet min karriere hadde jeg aldri forventet å spille en finale. Vi er så heldige. Jeg vet akkurat hva jeg skal fortelle spillerne. Jeg skal fortelle de som er engstelige og nervøse, at det er helt normalt, sier Guardiola.

Disse elleve starter for Chelsea: Mendy, Rüdiger, Jorghino, Silva, Kanté, Werner, Munt, Chilwell, James, Azpilicueta og Havertz.

PS! Tidligere denne uken ble det spilt finale i Europa League. Villarreal slo Manchester United 12–11 etter straffesparkkonkurranse.

