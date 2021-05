Dette betyr et kommersielt samarbeid.

EMOSJONELT: Salah bivåner et sterkt øyeblikk mellom Jürgen Klopp og Alisson etter keeperens scoring mot West Bromwich søndag. Foto: Tim Keeton / Pool EPA

Slik kan Liverpool komme til Champions League

Liverpool er med for fullt i kampen om Champions League-plass om de røde vinner onsdagens kamp mot Burnley.

Publisert: Nå nettopp

Et nytt håp ble tent med målvakt Alissons utrolige nikk mot West Bromwich.

Etter at Chelsea vant 2–1 over Leicester i den ekstremt viktige kampen tirsdag kveld, ser det nå sånn ut mellom de tre i kampen om å sikre seg de to siste Champions League-plassene, bak de to Manchester-klubbene. Topp 4 gir Champions League-eventyr til høsten.

3. Chelsea: 37 kamper, 67 poeng, 23 plussmål.

4. Leicester: 37 kamper, 66 poeng, 20 plussmål.

5. Liverpool: 36 kamper, 63 poeng. 21 plussmål.

Liverpool passerer altså Leicester på målforskjell om de vinner onsdag kveld.

Siste serierunde (søndag kl. 17.00) ser slik ut:

Leicester - Tottenham.

Aston Villa - Chelsea.

Liverpool - Crystal Palace.

Tilsynelatende har altså Leicester den vanskeligste motstanden i siste runde.

Her er et lite forsøk på å forklare situasjonen:

Chelsea:

Ender på 67, 68 eller 70 poeng. Har alt i egne hender. Kan ende utenfor topp 4 om Leicester og Liverpool vinner sine resterende kamper og Chelsea ikke slår Aston Villa.

Kan fremdeles komme til Champions League ved å vinne årets Champions League-finale mot Manchester City.

Leicester:

Ender på 66, 67 eller 69 poeng. Seier mot Tottenham kan gi topp 4 om Liverpool ikke vinner begge sine resterende kamper eller om de skulle ta Liverpool på målforskjellen med mange mål mot Tottenham. Om Liverpool ikke skulle vinne noen av sine resterende kamper, er Leicester klare for CL-spill. Det holder med uavgjort mot Tottenham om Liverpool skulle tape en av kampene.

Liverpool:

Ender på 63, 64, 65, 66, 67 eller 69 poeng. Med seier over både Burnley og Crystal Palace, er trolig Liverpool klar - om ikke Leicester skulle vinne med store sifre over Tottenham. Trenger minst én seier for å klare det. Det kan være nok om Leiester skulle tape mot Tottenham.

Hva skjer så hvis to lag skulle ende på lik poengsum og med lik målforskjell – noe som de ikke er helt utenkelig at kan skje med Leicester og Liverpool? Da gjelder innbyrdes oppgjør. Der er Liverpool hårfint bedre etter at de vant 3–0 hjemme og tapte 3–1 borte.

NB: Om en Premier League-klubb vinner Champions League eller Europa League og er topp 4 på tabellen, så blir ikke CL-plassen overført til et nytt lag. Maksimum fem lag fra Premier League kan spille i Champions League.

